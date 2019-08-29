تبقت 5 أيام.. 6 خطوات لتقديم تظلم المستبعدين من بطاقات التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

تنتهي وزارة التموين، الأحد المقبل، من تلقي تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين لدعم البطاقات، وذلك للمستبعدين من المرحلة الرابعة، ليتبقى 5 أيام كفرصة أخيرة لتقديم التظلمات لتجنب الحذف النهائي من بطاقات التموين.

وأتاحت الوزارة فرصة لتقديم تظلمات المواطنين عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر.

وينشر "الخليج 365" خطوات تقديم التظلم إلكترونيًا:

في حالة ظهور إشارة على بون صرف الخبز المدعم، تضم أيًا من المعايير، مرفقة بعبارة "البطاقة غبر مستحقة":

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- يجب زيارة الموقع الإلكتروني دعم مصر اضغط هنا

- اضغط على تظلمات عدالة.

- إدخال الرقم القومي الصحيح لصاحب البطاقة التموينية، وإدخال رقم البطاقة الذكية، إضافةً إلى تحديد محافظة الصرف الصحيحة.

- كتابة سبب التظلم، دون تقديم أي مستندات.

- إرفاق التظلم برقم هاتف محمول صحيح مكون من 12 رقمًا.​