"أحداث مجلس الوزراء ومحاولة اغتيال مدير أمن اسكندرية".. نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تشهد المحاكم، اليوم الخميس، عددًا من الجلسات الهامة التي تشغل الرأي العام، وتستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

نظر دعوى "العتال" المطالبة بوقف انتخابات الزمالك التكميلية

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من هاني العتال، لوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 58949 لسنة 73، كلاً من وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير بصفته، والمدير التنفيذي لوزارة

الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك بصفته، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بصفته.

وتضمنت عريضة الدعوى، ضرورة وقف مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعي على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعني تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية، وعدم جواز إلغاء منصب النائب الثاني قبل انتهاء مدته في 23 نوفمبر 2021.

محاكمة 11 متهمًا في قضية "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، محاكمة 11 متهمًا بـ "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية".

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس.

تضمن أمر الإحالة اتهام نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، 11 متهمًا بأنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية، وحركة حسم المسلحة التابعة لها، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

محاكمة المتهمين باختلاس 331 مليون جنيه من إدارة أكتوبر التعليمية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة المتهمين باختلاس 331 مليون جنيه من إدارة 6 أكتوبر التعليمة.

المتهمون هم: "هدى. أ"، مدير حسابات، مندوب وزارة المالية، بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، و"عواطف. أ"، مفتش مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، و"مجدي. أ"، صحفي، و"سلامة. م"، مدير إدارة أكتوبر التعليمية، و"وجيه. ر. أ"، مراجع حسابات، ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية، و"أحمد. ع"، محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، و"عباس. س"، عامل بمديرية أوقاف الجيزة.

إعادة محاكمة 6 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء"

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء.

تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة؛ وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء، وأصدرت محكمة الجنايات أحكام متفاوتة بحقهم حضوريًا وغيابيًا.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.​