مصر | "كلنا واحد".. مدير أمن الجيزة يقتتح معرضا لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كلنا واحد".. مدير أمن الجيزة يقتتح معرضا لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة معرضا لبيع المستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة، في إطار مبادرة كلنا واحد.

وشارك "الشريف" عددًا من القيادات الأمنية بالمديرية، خلال إفتتاحه المعرض، وإلتقى مدير الأمن بعدد من الأشخاص مشتري المتطلبات المدرسية لأبنائهم، موجها بتلبية كافة مطالبهم وحسن معاملتهم.

وقامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية إعتبارًا من يوم 2019827 بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث تم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلى فروع الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) تصل إلى 276 منفذ "ثابت – متحرك" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https:moi.gov.eg لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

هذا وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية عن منافذ السلاسل التجارية المشاركة فى المرحلة التاسعة من مبادرة" كلنا واحد " للمشاركة فى توفير الزى والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية

1- محافظة القاهرة (37 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- ميدان السيدة زينب.

- معرض رئيسى بمساحة 500م بميدان رمسيس أمام الجهة البحرية لمسجد الفتح.

- الفرجانى 14 شارع الزيتون تقاطع شارع ترعة الجبل.

- الفرجانى اول شارع جمال عبدالناصر السلام.

- هايبرالشرقية ميدان احمد حلمى الساحل.

- الفرجانى النعام 9 شارع عين شمس.

- الازهرى 9 شارع السلطان شعبان الفجالة الإزبكية.

- الفرجانى فرع شارع احمد عصمت – عين شمس.

- الفرجانى فرع شارع المؤرخ محمد رفعت – النزهة.

- الفرجانى فرع 13شارع روض الفرج – شبرا.

- المحلاوى فرع 26 شارع متولى الشعراوى – الحى العاشر - مدينة نصر.

- كازيون فرع مساكن التوفيق 16 ش المدينة الجديدة – مدينة نصر.

- كازيون فرع 8 شارع طومان باى بجوار مدرسة القبة الثانوية السكرية بنين – سرايا القبة.

- كازيون فرع 31 شارع الماس الحاجب – السيدة زينب.

- كازيون فرع 30 ش الشيخ ريحان بجوار وزارة الداخلية – عابدين.

- كازيون فرع 334 شارع الجيش – باب الشعرية.

- كازيون فرع 559 شارع بورسعيد – باب الشعرية.

- كازيون فر 79 ش احمد اسماعيل – عين شمس.

- كازيون فرع شارع الفاروق من شارع المرج الجديدة أمام مدرسة الأورمان – المرج الجديدة.

- كازيون فرع 1 شارع الملكة فريدة قطعة 6 – مدينة المعراج – المعادى.

- كازيون فرع 38 شارع محمد سيد أحمد – امام شركة كهرباء حلوان – حلوان.

- العثيم فرع النزهة الجديدة 7 ش طه حسين ابراج ريتش هاوس.

- العثيم فرع حلوان شارع خسرو باشا بجوار البنك الأهلى.

- العثيم فرع 13 شارع سنان باشا – الزيتون.

- العابد فرع 56 شارع شبرا.

- رايه فرع 13 شارع ذاكر حسين – الحي السابع.

- رايه فرع الوفاء والامل أمام بوابة الوفاء والأمل ش نجاتى - سراج.

- راية فرع المعادى ش 105 عمر افندى سابقًا.

- اولاد رجب فرع 4 ش لاسلكى من شارع النصر – المعادى

- اولاد رجب فرع العاشر شارع محمد متولى الشعراوى – الحى العاشر – مدينة نصر.

- اولاد رجب فرع واندر لاند اخر شارع عباس العقاد– مدينة نصر.

- كارفور فرع المعادى - الطريق الدائرى – مدينى المعراج – زهراء المعادى.

- كارفور فرع كايرو فاستيفال مول.

- كارفور فرع الشروق سكاى بلازا مول الكيلو 37.

- فتح الله فرع 310 ش ترعة الجبل – الزيتون.

- فتح الله فرع صلاح سالم ابراج العبور امام كبرى الفنجرى.

2- محافظة الجيزة (15 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- المجمع الشرطى بــ 6 اكتوبر – ثان اكتوبر.

- شارع لاشين مع ش المريوطية – فيصل الاهرام.

- شادر الفرجانى فرع الثلاثينى – فيصل.

- هايبر وان فرع الشيخ زايد امام مدينة الخمائل – 6 اكتوبر.

- الفرجانى فرع العشرين – ميدان الملكة.

- كازيون فرع 690 و691 المجاورة الثالثة امام المعهد العندسى ومكتب بريد الثالث – الحى الثالث – 6 اكتوبر.

- كازيون فرع 31 ش الرشيدى عمارة الجنيدى متفرع من ش احمد عرابى – المهندسين.

- كازيون فرع 9 ش محمود رمضان متفرع من ش المحطة بجوار صرافة كروان – فيصل.

- كازيون فرع 6 ش هنيدى متفرع من شارع الهرم امام جامع السلام.

- العثيم فرع اللبينى – طريق اللبينى – فيصل.

- العثيم فرع العمرانية ش ترعة الزمر ناصية شارع الهرم.

- اولاد رجب فرع الاطباء – اول فيصل بجوار برج الاطباء 110 – اولاد رجب فرع المريوطية ش المجزر الآلى – اللبينى – الخرم.

- كارفور فرع دندى مول الكيلو 38 طريق أسكندرية الصحراوى.

3- محافظة الاسكندرية (26 منفذ (22منفذ ثابت، 4 متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- 3 بالمنشية

- 2 بمحطة مصر

- الورديان

- 3 بالعوايد

- العجمى البطاش

- الهانوفيل

- باكوس

- عزبة الفلكى

- شارع الترعة المردومة

- 2 بمحرم بيك

- كرموز

- العامرية

- سيدى بشر

- العاصفرة قبلى

- معرض رئيسى بمساحة 400م بميدان محطة مصر – العطارين

- شادر بمساحة 300م امام محطة قطار ابوقير – المنتزه اول

- مول تجارى ش محمد نجيب – ميامى

- فتح الله فرع المنتزة اسفل ابراج شيراتون المنتزة

- فتح الله بجوار الفورسيزون – سان ستيفانو رمل امل

4- محافظة مطروح (11 منفذ(5منفذ ثابت، 6 متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- شارع المرور، ش زاهر جلال، ش التهريب، مجمع اسواق فتح الله، ش الاسكندرية.

5- محافظة البحيرة (8 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- 3 بمدينة دمنهور.

- 2 بمدينة كفر الدوار.

- 1 بمدينة ايتاى البارود.

- 1 بمدينة الدلنجات.

فتح الله فرع دمنهور امام ميدان النافورة.

6- محافظة الغربية (3 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- مدينة المحلة

- مدينة طنطا

- فتح الله فرع 9 ش حسن حسيب أمام كلية تجارة – طنطا.

7- محافظة كفر الشيخ (8 منفذ (4منفذ ثابت، 4 متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- 2 مدينة كفر الشيخ

- مدينة دسوق

- اولاد رجب فرع مزلقان السلخانة-ابراج زهدى ش الدلتا

8- محافظة المنوفية (9 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- شبين الكوم،قويسنا،بركة السبع، تلا،الشهدا،الباجور، اشمون،منوف،السادات

9- محافظة دمياط (4 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- دمياط الجديدة

- فارسكور

- دمياط

- اولادرجب فرع سيتى جراند-مول المنطقة المركزية المرحلة الاولى ش جمال عبد الناصر دمياط الجديدة

10- محافظة الدقهلية (23 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- ش الجيش امام استاد المنصورة الرياضى

- مركز بلقاس بجوار كوبرى مستشفى بلقاس

- مركز شربين بجوار كوبرى المرور

- مركز اجا اما البنك الاهلى

- مركز ميت سلسيل بمركز الشباب

- مركز المنصورة بمركز شباب قرية بدواى

- قسم ميت غمر امام مدرسة الصياد

- بمدينة المنصورة وضواحيها

- اولاد رجب فرع المنصورة 2 امام استاد المنصورة

- فتح الله فرع شارع المشاية بجوار المحكمة المنصورة

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11- محافظة الشرقية (4 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- قاعة جرفيه بمنطقة شارع الجلاء

- ارض (هابى لاند )الموجودة وسط مدينة فاقوس

- هايبر وان فرع العاشر من رمضان الكيلو 52 طريق اسماعيلية الصحراوى

- راية فرع الزقازيق برج الشانزليزية شارع الغشام القومية

12- محافظة القليوبية (9 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- امام حى شرق شبرا الخيمة

- امام حى غرب شبرا الخيمة بجوار نادى المؤسسة العمالية

- حديقة الطفل بنهاية الفلل بمدينة بنها

- مكتبة غريب بميدان القناطر الخيرية

- هايبر الشرقية فرع ش 15 مايو – شبرا الخيمة ثان

- هايبر المحلاوى فرع مسطرد – شبرا الخيمة ثان

- الفرجانى فرع ش الجديد - شبرا الخيمة ثان

- مول العابد فرع طوخ – الكيلو 37 طريق مصر الاسكندرية الزراعى

- اولاد رجب فرع عبور شباب 22 ب – مول ابو المعاطى اسكان شباب

13- محافظة بورسعيد (منفذ ثابت) ومكان تواجده على النحو التالى:

- بمنطقة مساكن اللنش - المناخ

14- محافظة الاسماعيلية (6 منفذ(منفذ ثابت،5 متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- ساحة مركز شباب الشيخ زايد، قسم ثالث الاسماعيلية

15- محافظة السويس (5 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- منطقة الصباح دائرة قسم فيصل

- ميدان الأربعين

- أمام قسم السويس

- أمام محكمة السويس

- أمام قسم فيصل.

16- محافظة شمال سيناء (منفذ ثابت) ومكان تواجده على النحو التالى:

- ش 23 يوليو أمام البنك الأهلي بجوار حديقة المالح

17- محافظة جنوب سيناء (4 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- حي النور، الهضبة، السوق التجاري،طور سيناء

- عدد (500) شنطة مدرسية من جمعية تنمية وتطوير السوق التجاري (مجانية)

- مع الدفع بسيارات للتجمعات البدوية

18- محافظة الفيوم (18 منفذ متحرك) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- 2 سيارة قسم أول الفيوم – 2 سيارة قسم ثان الفيوم – 2 سيارة مركز الفيوم – 2 سيارة مركز اطسا – 2 سيارة مركز سنورس -2 سيارة مركز طامية – 2 سيارة مركز ابشواي – 2 سيارة مركز الشواشنة – 2 سيارة مركز يوسف الصديق

19- محافظة بنى سويف (6 منفذ(3منفذ ثابت،3متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- سرداق بميدان المديرية القديم

- ساحة السوق بمركز شرطة الواسطى

راية فرع ميدان المديرية القديم بجوار عمر أفندي أمام الصالون الأخضر.

20- محافظة المنيا (6 منفذ(2منفذ ثابت،4متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- معرض بمنطقة شارع الجمهورية بالمنيا

- راية فرع ش طه حسين خلف فندق ايتاب.

21- محافظة أسيوط (16 منفذ(12منفذ ثابت،4متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- مبنى الغردقة التجاري بأسيوط

- ميدان المجذوب بأسيوط

- ديروط، القوصة،منفلوط،أبوتيج،صدفا،الغنايم،أبنوب،الفتح،ساحل سليم،البداري

22- محافظة الوادى الجديد (4 منفذ (3منفذ ثابت،1متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- نادي الشرطة بمدينة الخارجة

- منطقة البساتين بمدينة الخارجة

- مكتبة خاصة بمنطقة المروة بمدينة الخارجة

23- محافظة سوهاج (11 منفذ (6منفذ ثابت،5متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- ميدان العروبة دائرة قسم أول سوهاج

- معرض شارع سيتي

- معرض بيع المصنوعات شرق كوبري أخميم

- معرض مدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج

- راية فرع ش سيتي مول –جراند سيتي "سوهاج 1"

- راية فرع عمارات الأوقاف شركة بيع المصنوعات ش المدارس "سوهاج 2".

24- محافظة قنا (7منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- 33منافذ بمدينة قنا

- 1بمدينة نجع حمادي

- 1 بمدينة فرشوط.

- 1بمدينة قوص.

- 1بمدينة نقادة

25- محافظة أسوان (3 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- حديقة شيراتون.

- راية فرع 149ش كورنيش النيل أبراج زهرة أسوان بجوار غبور.

- راية فرع العقاد القطعة 83 حوض المنشية بندر أسوان.

26- محافظة البحر الأحمر (21 منفذ (10منفذ ثابت،11متحرك))) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- منطقة زرزارة الجديدة

- موقف سيارات قبلى

- الاسكان الاجتماعى الحرية 11

- 12 سوق الدهار ش الحرية

- شارع الاستاد

- ميدان السنترال

- شارع 68

- شارع السوق ( الغردقة، راس غارب، سفاجا، القصير، مرسى علم، حلايب، شلاتين)

- اولاد رجب، كارفور، سبينز، سمير وعلى المنصورة الجديدة، الاستاد الفجالة

- شادر بموقف السيارات والنقل الجماعى بالغردقة

27- محافظة الأقصر (10منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- دائرة قسم شرطة الاقصر

- دائرة مركز شرطة ارمنت

- دائرة مركز اسنا