أخبار مصر | 70 صورة لقبة "زوجة السلطان وأم الملك" غارقة في القمامة والصرف الصحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 70 صورة لقبة "زوجة السلطان وأم الملك" غارقة في القمامة والصرف الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثيرًا ما نتوقف عند قصة أرجمند بانو زوجة السلطان شاه جهان أحد أشهر سلاطين الهند، والتي تغنت بقصة حبهم الأشعار، وخلد السلطان ذكر زوجته بقبة ضخمة وهي المعروفة بتاج محل الشهيرة في الهند، ولدينا في مصر هنا مثال آخر حي على موقف مشابه للسلطان شاه جهان، وهو سلطان بنى لزوجته قبة واعتنى بها ولكن عاديات الزمن حولتها إلى ما نشاهده عبر الصور المرفقة بالموضوع.

والقبة التي نقصدها هي القبة الصالحية، الواقعة في شارع الأشراف بمنطقة السيدة زينب، والذي أمر بتشييدها هو السلطان المنصور قلاوون أحد أشهر سلاطين المماليك الجراكسة، أما المشرف على البناء بأمر السلطان فهو الأمير علم الدين سنجر الشجاعي، والسبب أن تكون هذه القبة مدفنًا لزوجته "فاطمة خاتون"، وكأن السلطان قلاوون يفعل ما فعله شاه جهان لزوجته ومحبوبته أرجمند بانو ولكن دون أن يعرف أيًا منهما عن الآخر شيئًا.

وتقول الدكتورة ولاء النبراوي مسئولة قسم التسويق والعلاقات العامة ورئيسة قسم المعادن بالمتحف الإسلامي، إن القبة ذات قيمة تاريخية كبيرة، فقد ذكرها المقريزي في خططه باسم مدرسة وتربة أم الصالح، وقال ابن دقماق عنها التربة الخاتونية بنت قلاوون، وعرفها السخاوي بمدرسة الصالح، وابن تغري بردي وصفها بالتربة الخاتونية، ثم عرفت بعد ذلك باسم ضريح "فاطمة خاتون".

وأضافت النبراوي أن القبة تم بناؤها في 1283 ميلادي - 682 هجري"، كضريح وهي لأم الملك الصالح علاء الدين ابن الملك المنصور قلاوون، فلما تم بناء القبة قام الملك المنصور ومعه ابنه الصالح علي بالنزول إليها، حيث تصدق عند قبرها بمال كثير، كما جعل لها أرض وقف تدر لها دخلًا ثابتًا، للصرف على قراء القرآن الكريم بها وعلى الفقهاء.

وكان السلطان المنصور قلاوون قد تزوج أم الملك الصالح سنة 1264 ميلادي - 663 هجري، وكانت وفاتها 27 نوفمبر 1284 م، ولما مات ابنها الملك الصالح علاء الدين علي ابن السلطان في 6 أغسطس 1288 م، دفن بجوار والدته، فعرفت القبة باسم القبة الصالحية.

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وتتعرض الأماكن الأثرية في مصر وخصيصًا الواقعة منها وسط الحيز السكاني لإهمال وتعديات من الوسط المحيط بها مما قد يصل بها إلى وضع لا يقبله أحد، وتعد قبة "فاطمة خاتون" بنت محمد الأشرف بن قانصوة الغوري، خير دليل على هذه الكلمات.

قامت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية بجولة داخل القبة، والتي تتعرض لإهمال بشكل كبير، حيث أن السور الحديدي المحيط بها لا يصد داخلًا ولا خارجًا، مما جعل القبة -التي تقع في قلب الحيز العمراني- مكانًا للمخلفات والقمامة التي كونت مع طفح مياه الصرف الصحي مزيجًا لا تحتمله الأنوف ومشهدًا لا تحتمله الأبصار حتى أننا لم نستطع إكمال سوى دقائق قليلة بداخل القبة.

وعن الحالة الإنشائية للقبة فهي واقفة صامدة على الرغم من تساقط أجزاء كثيرة منها، والتي لا ندري هل هي متساقطة منذ وقت قريب أم منذ عقود، إلا أن القبة لا تزال تحتفظ بزخارفها ورونقها، وهي تحتاج لمشروع ترميم عاجل ينقذ ما تبقى منها، ويحفظها للأجيال القادمة.

وكشف مصدر من داخل وزارة الآثار أن مشروع ترميم قبة زينب خاتون معدًا وجاهزًا للتنفيذ ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ولكن المشروع تعرض للتأجيل بعد أحداث يناير عام 2011، والتي لم تؤدي لتأجيل هذا المشروع فقط، بل تسببت في تأجيل العديد من مشروعات وزارة الأثار وخاصة مشروعات الترميم، ومنها قبة فاطمة خاتون التي وصل بها الحال لهذا الوضع السئ والذي تظهره الصور الملتقطة.