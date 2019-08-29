شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة تاريخية للإخوان.. حسن البنا يؤسس الجهاز السرى المسلح للجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جريمة تاريخية للإخوان".. هى سلسلة تنشر بشكل يومى تفضح جريمة من جرائم الجماعة منذ عهد مؤسسها حسن البنا وحتى الآن، لتكشف الوجه القبيح للتنظيم الذى يسعى لإخفائه عن الجميع، ويوضح الكوارث التى ارتكبتها الجماعة وقياداتها التاريخيون

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ونستعرض اليوم فضيحة جديدة للجماعة، وهى إنشاء حسن البنا مؤسس الإخوان، للجهاز الخاص والذى دربه على حمل السلاح، والطاعة العمياء لقيادات التنظيم.

وزعم حسن البنا عندما قرر إنشاء هذا الجهاز السرى، إن هدفه مواجهة الإنجليز، متناسيًا أن الاحتلال البريطانى هو من دعم نشأة الإخوان، إلا أن البنا وسع الدائرة ليقول إنه استهدف إرهاب أعداء الله، واعتبر حينها أعداء الله كل من يواجه الإخوان، كما زعم حسن البنا أن الإخوان يجب أن يكونوا أقوياء وسيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدى غيرها، ولكى يكون العضو مستعداً للقيام بعمل إرهابى يتعين إخضاعه لفكرة الطاعة العمياء، بحيث يكون العضو بالنسبة للمرشد كالميت بين يدى مغسِّله، وبحيث يمكن اقتياده دون أية مقاومة إلى ما يريده المرشد العام.