شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 4 صور فضحت الهارب أيمن نور.. عنتيل وبلطجى وبيحب الكلاب وبيعبد الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما استتر خلف شعارات زائفة وزور الوثائق وتحالف مع أعداء الوطن وسجد أمام الدولار، وتنقل عبر كافة الموائد، من أجل الحصول على المال، افتضح أمر الهارب إلى تركيا أيمن نور، ورغم ذلك لم يتوارى مطلقاً بل استمر فى تبجحه وأطلق قناة إعلامية متخصصة فى بث الشائعات والأكاذيب عن الدولة المصرية ومؤسساتها.

فضائح الهارب كثيرة ومتعددة ويعلمها القاصى والدانى الآن، فيما نرصد حكاية 4 صور كشفت شغفه للجنس وتلذذه بالتقاط الصور مع الكلاب وهو شبه عارٍ، وعلاقته المشينة بالمذيعات، واستعانته بالبلطجية من أجل قمع ثورة العاملين لديه بقناة الشرق الإرهابية.

الصورة الأولى تجمع الهارب وهو مستلقى على سرير شبه عار ويحتضن كلباً صغيراً، يعمل على تقبيله بقوة، الأمر الذى أثار اشمئزاز الجميع عندما شاهد هذه الصورة التى تعكس حب أيمن نور للكلاب الصغيرة ولكن بطريقة غريبة.



الهارب يعشق حضن الكلاب

أما الصورة الثانية فتظهر استعانة "نور"، ببلطجية تركيا من أجل طرد العاملين بقناة الشرق الإرهابية عندما طالبوه بمستحقاتهم المالية، ورفضوا العمل واعتصموا بالقناة، ما دفع الهارب إلى إحضار بطلجية مسلحين بأسلحة نارية من أجل طرد العاملين وقد كان.

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الهارب يستعين ببلطجية مسلحين لقمع العاملين لديه بالقناة وطردهم

فيما تظهر الصورة الثالثة كذب الهارب البواح حيث يجلس مع زوجته الإعلامية دعاء حسن، والتى انكر فى بداية أية علاقة تربطه بها، بينما تراجع عن ذلك لاحقاً بعدما تم تسرب الصور التى تجمعه بها.



أيمن نور مع زوجته الإعلامية دعاء حسن

هوسه بالجنس وميوله التحرشية تتجلى فى الصورة الرابعة التى تجمعه بفتاة وهو فى وضعية مريبة وفى حالة "توهان" شديدة، رغم أن الصورة تم التقاطها فى مكان عام.