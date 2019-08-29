شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": نسعى لإضافة مدارس فنية تكنولوجية متخصصة فى الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفنى، بالمجمع التكنولوجى، وقال إنها تجربة رائدة بدأت منذ فترة، ولديهم معامل مميزة ومناهج متطورة على غرار إحدى المؤسسات البريطانية.

وقال "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامى رامى رضوان، : "نركز على اكتساب المهارات العملية التى تنتج الفنى المؤهل للمصانع وهذا الامر مهم جدا لتلبية احتياجات المستثمرين فى ظل التقدم التكنولوجى الكبير، والصناعة فى المستقبل ستكون تصنيع وإنترنت".

وتابع: "مدراس التكنولوجيا التطبيقية بها معاملهم على مستوى راقى جدًا، ونسعى لإضافة مدارس تكنولوجية فى مجال صناعة الذهب والماس".

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