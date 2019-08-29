100 مليون صحة: المشى نصف ساعة يساعد فى ضبط السكر وخفض ضغط الدم المرتفع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مبادرة 100 مليون صحة، أن رياضة المشى من الأنشطة المهمة لصحة الجسم، والتى تقوم بحمايته من أمراض كثيرة، كما أنها تساعد على ضبط معدلات السكر فى الدم وخفض ضغط الدم المرتفع. ونصحت 100 مليون صحة المواطنين بضرورة المشى كل يوم لمدة نصف ساعة، مؤكدة أن المبادرة توفر التوعية بسبل ونظم الحياة الصحية بالمجان. وأضافت 100 مليون صحة، أن الحملة ما زالت مستمرة وتجرى الكشف الطبى على المواطنين للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير المعدية مثل السكر والضغط والسمنة.

وتابعت حملة 100 مليون صحة، أن العلاج متوفر مدى الحياة للمرضى مجانًا، وطالبتهم بسرعة التوجه للفحص.

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