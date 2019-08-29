شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة توافق على تصدير 700 ألف شتلة فراولة مبردة الى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة عن موافقة لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، على تصدير 700 ألف شتلة فاكهة من الفراولة المبردة خلال اجتماعها الأخير، تنطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.

وأكد تقرير المحاصيل البستانية، الذى حصل لـ "الخليج 365 "، على نسخه منه ، أن لجان معهد بحوث البساتين ، ولجنة تقاوى الحاصلات الزراعية ، تواصل اصدرا الموافقات على تصدير شتلات الفاكهة والتقاوى ، حيث تم الموافقة على تصدير 440 طن تقاوى برسيم مصرى الى الهند ، و880 طن تقاوى برسيم الى باكستان خلال الاجتماع الأخير للجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، تنطيق عليها جميع الإجراءات والشروط الحجرية والصحية.

وتابع تقرير الحاصلات الزراعية ، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.