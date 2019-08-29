خلال حملة تموينية .. إحباط ترويج 10 أطنان مقرمشات مجهولة المصدر في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت الحملات عن ضبط 1134 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مالك مصنع "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لقيامه بإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "المقرمشات"، مُستخدماً خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بإجمالي مضبوطات 10 أطنان مقرمشات ومستلزمات إنتاج، و19ألف عبوة مقرمشات منتج نهائي، وبدون مستندات تدل على مصدرها.

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كما ضبطت الحملات صاحب محل بقالة، بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لحيازته 1064 عبوة "مواد غذائية" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.