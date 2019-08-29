خلال حملة أمنية .. إزالة 11 ألف متر بوص في بحيرة المنزلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت مديريات أمن "الدقهلية، دمياط، بورسعيد" تكثيف تواجدها الأمني بنطاق "بحيرة المنزلة"، بالاشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لمعاونة الأجهزة الإدارية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة، وإزالة التعديات الواقعة عليها.

وتهدف الحملات لضبط كافة المخالفات وحالات الصيد الجائر، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمني، وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.

وأسفرت الجهود الأمنية عن تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة بمساحة 11 ألف متر، وإزالة 137متر غزل شرك طير مخالف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.