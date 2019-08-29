الطرق الصوفية: إلغاء موكب الاحتفال بالهجرة النبوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلنت الطرق الصوفية، إلغاء موكب الاحتفال بالعام الهجري الجديد، الذي كان مقررا له الجمعة المقبلة، من أمام مسجد سيدي صالح الجعفري بمنطقة الدراسة، إلى مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.
وقال الدكتور عبدالله الناصر حلمي، أمين عام اتحاد القوى الصوفية، إن الصوفية وكل المنتمين لها بمصر يؤكدون وقوفهم بقوة مع الدولة المصرية وأنهم سيظلوا داعمين لها ضد كل القوى الباغية وكل أشكال الإرهاب.
وهنأ أمين عام اتحاد القوى الصوفية، جموع الشعب المصري بذكرى الهجرة النبوية، داعيًا الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ الأمة ويحفظ مصر من الأشرار.
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