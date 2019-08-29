مجدي الجلاد يستعرض مسيرته الإعلامية في روتاري "هليوبوليس النزهة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تصوير - علاء أحمد:

وصف الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، الانضمام للنادي الروتري بـ"المسؤولية الكبيرة".

كان نادي روتاري هليوبوليس النزهة، كرَّم مساء الأربعاء، الإعلامي مجدي الجلاد، حيث حصل على العضوية الشرفية للنادي الروتاري، بعد انتهاء ورشة العمل المشتركة التي نظمها النادي لتنمية العضوية بحضور الدكتور شريف والي محافط المنطقة الروتارية 2451.

واستعرض "الجلاد" تجربته العملية في مجال الإعلام، والتي بدأت بتخرجه في كلية الإعلام جامعة القاهرة، ثم العمل في الصحافة العربية، ثم في مؤسسة الأهرام والتي ارتبط بها لفترة كبيرة، مرورًا برئاسة تحرير جريدة المصري اليوم، ثم تأسيس جريدة الوطن، انتهاءً برئاسة تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام حالياً.

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وأضاف "الجلاد": "عملت في التليفزيون فترة كبيرة، من خلال تقديم برنامج 2 في 2 مع الإعلامي وائل الإبراشي، ثم المساعدة في تأسيس قناة سي بي سي، كما قدمت برنامج (معالي المواطن) بقناة الحياة، لكن في النهاية أحب أن أكون صحفياً".

وأوضح أن التسويق للأنشطة والخدمات والقرارات من أهم الأشياء على الإطلاق.

وأعلن "الجلاد" تطوعه أن يكون مسؤولًا عن الإشراف على ورشة تدريبية للجنة الإعلامية للنادي الروتاري، مضيفًا: "أعظم عمل هو مساعدة إنسان على أن يتجاوز أزمته ومشكلته، هذا أعظم من كل العبادات".