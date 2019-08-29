"سأعتزل ومعملتش جريمة".. 12 رسالة لريهام سعيد بعد منعها من الظهور -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، فيديو للتعليق على قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنعها من الظهور الإعلامي لمدة عام بعد التحقيق معها في حلقة "السمنة".

ووجهت ريهام في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام" عدة رسائل مؤثرة لجمهورها، يستعرضها الخليج 365:

- "بحترم أي قرار يتاخد، وكنت هكمل الشهرين أو الثلاثة في عقدي واعتزل".

- "وقعت في مشاكل كتير أوي قبل كده وعمري ما قلت مش راجعة لكن المرة دي أنا مش راجعة لأني تعبت وجه الوقت اللي أخد بالي من ولادي".

- "كل ماحد يحب يوقعني يعمل حملة صحفية ويدي إيحاء غط للناس وكلام غلط ونص مليون واحد بيقرروا مصيرك قاعدين على السوشيال".

- "القرار بيقول إن أنا غلطانة، الحقيقة أنا حاولت أبرر كتير إني الوحيدة اللي اتحركت عشان تساعد مرضى السمنة ودي يمكن الحملة رقم 6 لي على مدار 12 سنة".

- "عملت جراحات وريجيمات ونزلت لفيت حول نادي الجزيرة وجريت بكل الستات المليانة، عملت حاجات كتير عشان أساعدهم وقولت إن عمي وخالتي ماتوا بسبب السمنة".

- "فخورة بنفسي وقرار المجلس الأعلى للإعلام بيقول اني عملت جريمة في حق الست المصرية، الست المصرية ضيعت 16 سنة من عمري عشان أساعدهم، وربنا هيفتحلي باب أكبر بكتير".

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- "مش هبطل أعمل خير وهساعد الناس على قد ما أقدر، لأنه إدمان مقدرش أبطله، وبشكر كل واحد كتب كلمة كويسة عني وبشكر أهلي وأصحابي وناس كتير شمتانة والله ماشايفاهم بتشمتوا في إيه؟".

- كنت أتمنى متكنش دي النهاية إني يتم وقفي على جريمة في حق الست المصرية، ورحت المجلس الأعلى للإعلام احتراما له وكان باقي لي شهرين أو تلاتة من العقد.

- عملت مدرسة جديدة في الإعلام مكنتش موجودة في الشرق الأوسط.

- لما بنزل الشارع الناس بتاخدني بالأحضان والهجوم على السويشال ميديا فقط، ودايما الناجح بيتعرض للهجوم، والنجاح بيضايق.

- إذا كان وقفي سنة ده عدل ومش قرار مبالغ فيه، أنا راضية.

- هطوي الصفحة ومش هزعل يوم واحد.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بمنع ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام، على كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية؛ بناءً على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس والتي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومي للمرأة بعد حلقة رأى المجلس أنها أساءت للمرأة المصرية.

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