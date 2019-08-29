شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المتدربين في جراحات «زراعة الرئة» في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بضرورة زيادة أعداد المتدربين من مختلف الجامعات في مجال جراحات «زراعة الرئة»، مشيدًا بقدرة الأطباء المصريين في اكتساب المزيد من المهارات التي ستساعد في شفاء المرضى.

والتقى «عبدالغفار»، أعضاء الفريق الطبى الموفد من إدارة البعثات بالوزارة- للتدريب والتأهيل، لإعداد أول فريق مصرى بمجال جراحات «زراعة الرئة» من المتبرعين، على هامش زيارته التي يجريها حاليًا لليابان، للمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو الـ7 للتنمية الإفريقية «تيكاد»، بحضور الأستاذ بجامعة «كيوتو»، الدكتور هيروشى دايت، أحد أشهر جرّاحى زراعة الرئة من المتبرعين- والذى أشاد بكفاءة ومهارة وانضباط الفريق الذي يشمل أطباءً متخصصين.