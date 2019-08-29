شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات «خلية الكويت»: سافروا بمساعدة قيادة إخوانية.. وعملوا على ضرب الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مذكرة تحريات الأمن الوطنى في «خلية الكويت» بالقضية التي حملت رقم 1233 لسنة 2019- حصر أمن دولة عليا، أن المتهمين الـ 8 دخلوا الكويت قبل صدور أحكام جنائية ضدهم ووضع أسمائهم على قوائم الإنتربول الدولى، وعقب معرفتهم بها حرصوا على التعامل فيما بينهم بـ(أسماء حركية) حتى لا يتم التوصل إليهم.

وجاء في مذكرة التحريات المكوّنة من (3 ورقات) أن المتهمين هربوا من مصر بعد أحداث العنف التي وقعت في أعقاب فض اعتصامى «رابعة العدوية والنهضة» وعزل محمد مرسى، الرئيس السابق، والتى شاركوا فيها وصدرت أحكام ضدهم بشأنها، ثم سافر بعضهم بشكل مباشر إلى الكويت، والآخرون إلى تركيا ومنها إلى الكويت أيضًا، بمساعدة 3 من قيادات الإخوان، إذ تواصلوا مع قيادى يدعى «على نوفل»، ووفر لهم ونحو 60 عنصرًا ينتمون إلى الجماعة- هربوا من مصر بعد 2013- فرص عمل مع عدد من الكفلاء.

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وأفادت التحريات السريّة بأن المتهمين هم: «عبدالرحمن محمد عبدالرحمن أحمد، أبوبكر عاطف السيد الفيومى، عبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم أحمد، مؤمن أبوالوفا متولى حسن، حسام محمد إبراهيم محمد العدل، وليد سليمان محمد عبدالحليم، ناجح عوض بهلول منصور، وفالح حسن محمد محمود»، إذ إن 4 منهم كانوا على تواصل مع بعضهم منذ خروجهم من مصر، كونهم من بلدة واحدة «جرجا» التابعة لسوهاج، بينما الآخرون التقوا معًا في الكويت، وعملوا جميعًا في مجالى المبيعات والمقاولات، وتخفوا في (أسماء حركية)، مثل «أبوعمار» و«أبوفاطمة» وغيرهما، حتى إن بعضهم طلب من كفيله أن يناديه باسم ابنه، وأضافت: «انضموا إلى الإخوان منذ وجودهم داخل البلاد، وبمجرد استقرارهم في الكويت تلقوا تعليمات من قيادات الجماعة عن طريق المتهم الأول (عبدالرحمن محمد عبدالرحمن) بعدم تحويل أي أموال لأسرهم في مصر، وأن يسلموها للمتهم الثانى (أبوبكر عاطف) الذي كان يقوم بدوره بتوصيلها إلى رجال أعمال مصريين (حسنى النية) في الكويت، على أن يقوموا بصرف قيمة تلك الأموال لأسر المتهمين بالجنيه، وبذلك يحقق المتهمون ورجال الأعمال معًا ربح فارق تغيير العملة».

وأشارت التحريات إلى أن معلومات توصل إليها ضباط الأمن الوطنى تفيد بأن عناصر من المنتمين إلى الإخوان المختفين في مصر وليسوا من عائلات المتهمين، كانوا من بين من تسلموا الأموال من رجال الأعمال، ثم تبين أنهم تورّطوا فيما بعد في قضايا تتعلق بالتحريض على قلب نظام الحكم والتخطيط لضرب الاقتصاد القومى للبلاد. وواجهت الجهات الأمنية المتهمين في التحقيقات بما جاء في تحريات الأمن الوطنى.

وحصلت «المصرى اليوم» على نص أقوال بعضهم، فرد «عبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم» بأنه من مواليد مدينة جرجا في سوهاج، ونمى إلى عِلمه اتهامه في قضية الاعتداء على قسم شرطة جرجا بعد فض (رابعة العدوية)، فاتصل بصديق له عبر «فيسبوك» تعرّف عليه في أثناء الاعتصام، ولمّا وجده في تركيا، طلب منه مساعدته للسفر خوفًا من إلقاء القبض عليه في أي لحظة، خاصة أن الشرطة جاءت إلى منزله وبحثوا عنه كثيرًا، وأضاف: «الشرطة كانت تبحث عنّى أنا و3 ممن تم ترحيلهم معى إلى الكويت، وكنّا نعرف بعضنا لأننا من مدينة واحدة في سوهاج، وعندما أبلغتهم بأننى أحاول السفر خارج مصر، طلبوا أن أساعدهم في السفر معى، فأبلغت صديقى بأننا 4، وبالفعل ساعدنا في السفر إلى تركيا بعد أسبوعين، وأقمنا هناك في شقة لا نعرف من صاحبها، وبعد شهر قال لنا إنه استطاع توفير عمل لنا في الكويت، وسافرنا وتقابلنا مع شخص هناك يدعى (على نوفل) وهو من المنتمين إلى الإخوان وشاهدته مرّة واحدة في اعتصام رابعة العدوية.. ثم تم تحذيرنا من افتعال أي مشكلات أو أزمات في البلد تجنبًا للترحيل، واختفى (على) لفترات طويلة زادت على الـ 3 سنوات، وظهر مرّة واحدة فقط لحل مشكلة ما، وخلال هذه الفترة كنت أرسل الأموال لأسرتى كل 6 أشهر، حتى طلب منى أحد المتهمين معى عدم إرسال أي أموال عبر البنك، وإرسالها إلى مكتب مقاولات في سوهاج، وسيقوم بدوره بتسليمها، وهذه الخطوة وفّرت لنا فارق تغيير العملة».

وواجهت النيابة «عبدالرحمن» بتسلم شخص يدعى «أحمد صابر عوض» من مكتب المقاولات 80 ألف جنيه محوّلة له من الكويت، فاعترف بتحويله للمبلغ، وقال إنه اقترضه قبل سفره، نافيًا في الوقت ذاته معرفته بأن الأخير ينتمى إلى جماعة الإخوان، وأنه اشترك مع عناصر «حسم» الإرهابية في عدد من العمليات. واستكمل «ناجح عوض»: «سلمت المتهم أبوبكر عاطف 2500 دينار كويتى لتحويلها إلى أسرتى في مصر على مدار عامين، وبالفعل كانت أسرتى تتلقى الأموال بالجنيه المصرى عن طريق شخص يدعى (يوسف)، ولا أعرف كيف كان يقوم بذلك، لكنه كان يوفر لنا فارق تغيير العملة، ومنذ سفرى إلى الكويت لم أزر أهلى إطلاقًا، حتى إن كفيلى سألنى في إحدى المرّات عن سبب عدم نزولى إلى مصر، فقلت له إننى أريد توفير الأموال، وعندما تشكك في الأمر، سافرت إلى تركيا وادعيت أننى عند أسرتى في سوهاج»، مؤكدًا أن أكثر من 50 عنصرًا سافروا إلى الكويت بعد صدور أحكام جنائية ضدهم، وبعضهم غيّر من بياناته ويتعاملون الآن بأسماء وهمية حركية. واعترف «حسام محمد إبراهيم» بتسليمه أموالا للمتهم الثانى «أبوبكر عاطف» من أجل توصيلها لأهله، وحكى عن صدور تعليمات، أو كما ذكرها خلال التحقيقات (نصائح) من أكثر من شخص ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان في الكويت، بعدم تحويل الأموال عبر البنوك، في حين أجمع المتهمون كافة على نفيهم التهمتين المنسوبتين لهم من قبل النيابة، وهما «الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل جماعة إرهابية»، وقالوا إنهم ليسوا أعضاءً في الجماعة، وإن الأموال التي كانوا يحولونها إلى مصر كانت تصل أسرهم فقط. يذكر أنه من المقرر عرض المتهمين، السبت المقبل، لنظر أمر تجديد حبسهم للمرّة الثالثة.