شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال من السياح على معابد ومقابر الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت معابد الكرنك في البر الشرقى في الأقصر، ومنطقة وادى الملوك والملكات في البر الغربى، أمس، إقبالاً من السياح من مختلف الجنسيات، لزيارة المقاصد الأثرية والسياحية التي تتميز بها عاصمة السياحة العالمية، والاستمتاع بالرحلات النيلية وركوب الحناطير، ما يبشر بموسم سياحى مميز، خاصة رحلات اليوم الواحد، القادمة من الغردقة في البحر الأحمر.

واعتبر محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحى في الأقصر، أن إقبال السائحين في هذه الفترة مؤشر جيد على الموسم الشتوى الذي يبدأ في سبتمبر المقبل، ويجذب العديد من الجنسيات، منها تفعيل الطيران العارض عبر الخطوط التركية، ما يؤدى إلى إنعاش السوق السياحية، والإعلان عن عودة «أوبرا عايدة» والاستعدادات الجارية في المحافظة على قدم وساق لتنظيم حفلتين في أكتوبر المقبل، فضلاً عن الاكتشافات الأثرية التي شهدتها الأقصر خلال الفترة الماضية.