شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على معرض «كلنا واحد» للمستلزمات الدراسية بميدان رمسيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم يتغير المشهد المعتاد من كل عام، منذ الإعلان عن مبادرة معرض «كلنا واحد»، التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية، للمستلزمات الدراسية، فاليوم الأول لافتتاح المعرض بميدان رمسيس، شهد إقبالاً كثيفًا من قبل المواطنين.

جاءوا من كل حدب وصوب للمعرض الذي فتح أبوابه أمس الأول، تمام الـ4 عصرًا حتى الـ10 مساءً، بعضهم جاء من محافظات قبلى وبحرى، وآخرون قادتهم الصدفة لدخول المعرض وشراء مستلزمات وملابس أولادهم الدراسية، فيما استغل عدد من الشباب وفرة الملابس بأسعار رمزية واشترى لنفسه الـ«تيشرتات»، والبنطلونات الجينز.

بوصولك إلى ميدان رمسيس تصادفك، الطوابير الطويلة أمام الشادر المخصص للمعرض، يحاط من كل جانب عناصر الأمن، يخبرون المواطنين: «الدخول يا سادة بالدور.. لازم الناس اللى جوا تخرج الأول».

يقف المواطنون في الطوابير، وبعد دخولهم للمعرض، وانتهائهم من شراء مستلزماتهم، يدخل غيرهم، فكانت عناصر الأمن تدخل أفواجا مكونة من نحو 100 شخص.

عملية الشراء تتم عبر وقوف المواطنين أمام شبابيك مخصصة لشراء «الكشاكيل والكراسات»، و«الملابس»، و«الأحذية»، وغيرها من مستلزمات الدراسة، ثم يحصلون على كوبون مدون به الأشياء التي يرغبون في شرائها، ويتوجهون للخزينة لسداد ثمنها، ومن ثم العودة مرة أخرى للمكان المخصص للشراء، ويتحصلون على ما دفعوا ثمنه.

ورغم تكدس الطوابير، إلا أن عملية الشراء كانت تتم بسهولة، وسط ترحيب المواطنين بحسن تعامل البائعين معهم: «محدش بيكشر في وشنا وبيردوا على استفساراتنا.. وبيدلونا على البضاعة الحلوة.. وكل شوية يقولوا لنا على الأسعار عادى».

كان في استقبال المواطنين والإشراف على عملية الشراء وتلبية احتياجاتهم كل من: اللواء عصام العزب، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لشرطة التجارة والتموين، واللواء وجدى عبدالنعيم، وكيل الإدارة.

وقال مصدر مسؤول- رفض ذكر اسمه- كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، إن معارض «كلنا واحد» عددها 73 على مستوى الجمهورية، وبالقاهرة وحدها 35 معرضًا، موضحًا أن معرض ميدان رمسيس يشهد إقبالاً كثيفًا، فهو قبلة الوافدين والذاهبين من المحافظات، على مساحة نحو 700 متر، وهذا العام جرى تزويده بمستلزمات التلاميذ وطلاب المدارس عن العام الماضى بنحو 50%، نظرًا للإقبال الكثيف على المعرض من قبل المواطنين، والغرض من المعرض تخفيف العبء عن كاهل المواطن تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

قادت الصدفة سيد أحمد، عامل النظافة بشركة زفتى العام، وزوجته ونجلاه «هنا»، و«محمد»، بالصف الأول والثانى الابتدائى، إلى معرض «كلنا واحد» بميدان رمسيس: «كنا في زيارة واحد قريبنا بمستشفى الهلال.. ولقينا زحمة.. والناس بتقول المعرض دا أسعاره حلوة».

أبلغ «أحمد» زوجته أن الميزانية لا تتحمل، وبالكاد معه 380 جنيهًا لشراء مستلزمات الطفلين، كان الزوجان في حيرة، وتساءلا: «ممكن الفلوس تكفى؟».

خاضا التجربة، وعبر الطوابير الطويلة وقفا حتى حان دخولهما للمعرض، أدهشتهما الأسعار: «الشنطة المدرسية بـ50 جنيها.. والـ10 كراريس بـ16 جنيها.. والمرايل الواحدة بـ40 و70 جنيها».

فاز الزوجان بشراء مستلزمات الطفلين، وارتسمت على وجهيهما ملامح السعادة، بعد أن كانت الزوجة تخشى ارتفاع الأسعار: «عندنا التجار بيبيعوا الحاجة بأضعاف مضاعفة».

دفع الفضول سيد مصطفى، الرجل بسيط الحال، أرزقى، وزوجته وطفلتيهما «فرح»، و«فاطمة»، بالصفين الثانى والخامس الابتدائى، للدخول للمعرض، كان بحوزة رب الأسرة مبلغ 140 جنيها، وقال لزوجته: «تعالى نشوف الأسعار، لو لاقيناها كويسة نشترى للعيال».

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علت الدهشة وجه «مصطفى»، وهو يرى قائمة الأسعار، ويرددها على زوجته: «الـ10 كشاكيل 100 ورقة سعرها 13.75 جنيه.. و14 كراسة الـ28 ورقة بـ16 جنيها.. والشنط أسعارها من 50 لـ100 جنيه».

اتخذ «مصطفى» قراره بشراء: «شنطتين للبنتين.. وأقلامًا وكراريس»، موضحًا أن «ربنا هيفرجها أول الشهر.. وهاجى مرة تانية لشراء باقى الطلبات، لأن الأسعار دى ليس لها مثيل».

عرفت شيماء خميس، ربة منزل، بافتتاح المعرض، من خلال وسائل الإعلام، وصديقتها، وقررت الحضور في أول أيام الافتتاح، لتشترى مستلزمات طفليها «عمر»، و«هنا»، التلميذين بالصف السادس والثالث الابتدائى.

«خميس» خاضت تجربة الحضور للمعرض للمرة الأولى، وهى تقطن منطقة إمبابة، وعقب انتهائها من عملية الشراء، أبلغت صديقتها بضرورة الحضور: «الأسعار هنا مش معقولة.. وممكن بفلوس قليلة تشتروا كل شىء».

استطاعت ربة المنزل شراء: «2 لانش بوكس، و5 جلادت، و2 مقلمة، ودستة كشاكيل سلك، وفوم، وطقمين مدرسة»، مشيرة إلى أن جميع مشترياتها بلغت قيمتها 162 جنيهًا.

«زوجى موظف وحاله على القد.. ولا نستطيع شراء كل ذلك سوى من معرض كهذا».. قالتها «خميس»، قبل أن تضيف: «عاوزين معارض كثيرة في كل شىء، لنستطيع مواصلة الحياة.. وهى أخبرت صديقة لها لتحضر من محافظة الإسكندرية».

من محافظة بنى سويف، جاء لميدان رمسيس، علاء يوسف، سمكرى سيارات، عندما سمع التقارير الصحفية المذاعة عبر التليفزيون، وتتحدث عن افتتاح معرض «كلنا واحد»، وأكبرها بميدان رمسيس.

اشترى «يوسف» لنجليه «سما»، و«يوسف»، بالصف الأول الابتدائى، والحضانة، بمبلغ 600 جنيه: «طقمين مدرسة، وشنطتين، وحذاءين، وصلصال، وكراريس، إضافة لـ10 كشاكيل، وملابس أخرى خروج».

كان أحمد محمد فهيم، وهو إمام وخطيب مسجد بقرية الباجور في محافظة المنوفية، يقف داخل المعرض، حوله «شنط» مليئة بالمشتريات، وأخبرنا بأنه كل عام يحضر إلى منطقة الفجالة بميدان رمسيس، لشراء مستلزمات المدارس لـ22 طفلاً من الأيتام المودعين بدار تابعة للمسجد محل عمله، وجميعهم بالمرحلة الابتدائية، إلا أنه بالصدفة شاهد افتتاح معرض «كلنا واحد»، فقرر شراء المستلزمات من المعرض.

«فارق الأسعار بين الفجالة و(كلنا واحد) يصل من 25 لـ50%».. قالها «فهيم»، مشيرًا إلى أن قيمة ما اشتراه من مستلزمات دراسية للأطفال اليتامى بلغت 4 آلاف جنيه، واستطاع توفير نحو ألفين جنيه على الأقل حال شرائه تلك المستلزمات من المحال والمكتبات الأخرى.

محمد رمضان محمد، شاب عشرينى، مجند بالقوات المسلحة، يقضى خدمته بمنطقة حلوان، وعندما وصل لميدان رمسيس، في طريق عودته لمحافظة الفيوم، مسقط رأسه، شاهد المعرض، وأدهشته الأسعار الزهيدة، فقرر شراء شنطة ومقلمة و10 كشاكيل، وحذاء لأخيه الأصغر «عبدالرحمن»، الطالب بالصف الثالث الابتدائى.

كما شهد المعرض توافد لفيف من الشباب، والعاملين باليومية، لشراء ملابس رأوا فيها سعرا بسيطا مقارنة بالمحال الأخرى، فيقول عيد عبدالحميد إنه استطاع شراء بنطلون جينز، وآخر جبردين بمبلغ 220 جنيها.

وشهد قسم الملابس زحام الشباب على شراء القمصان الرجالى وسعرها 68 جنيهًا، والـ«تيشيرت» ذات الـ70 جنيهًا.

وأشار العاملون بالمعرض إلى: «إحنا محطمين الأسعار.. عندنا تونكات بناتى للمدارس قيمتها من 40 جنيها لـ220 جنيهًا، لا يمكن تلاقيها في المحال التجارية بنفس السعر والخامة».

من جانبهم، قال عدد من التجار بالفجالة، إنهم لم يستطيعوا منافسة «كلنا واحد» والبيع بذات الأسعار بالنسبة للكراريس والمقالم، والأقلام وغيرها، لكنهم يعتمدون على بيع الكتب الخارجية، لافتين إلى أن حركة البيع لديهم شهدت كسادًا مع افتتاح المعرض أمس الأول.