شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 41% من إصابات العمل عام 2018 في القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة عدد حالات إصابات العمل إلى 14.3 ألف حالة عام 2018، مقابل 13.5 ألف حالة عام 2017، بارتفاع 827 حالة، بنسبة 6.1%.

وأوضح الجهاز- من خلال نشرة أعدها بالتعاون مع وزارة القوى العاملة عن إصابات العمل في منشآت القطاع الحكومى والقطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص «50 عاملًا فأكثر»، والقطاع الاستثمارى عام 2018- أن إجمالى عدد إصابات العمل بالقطاع الحكومى بلغ 1878 حالة، بنسبة 13.1% من الإصابات، فيما بلغ عددها في القطاع العام/ الأعمال العام 6033 حالة، بنسبة 42%، والقطاع الخاص «50 عاملًا فأكثر» 5978 حالة، بنسبة 41.6%، والقطاع الاستثمارى 479 حالة، بنسبة 3.3% من إجمالى عدد الحالات.

Advertisements

وبلغ عدد حالات إصابات العمل للذكور 13199 حالة، بنسبة 91.9%، والإناث 1169 حالة، بنسبة 8.1% من إجمالى عدد الحالات.

وسجلت القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل، حيث بلغت 3834 حالة، بنسبة 26.7%، تلتها الجيزة بعدد 2504 حالات، بنسبة 4.17%، بينما سجلت «الوادى الجديد» أقل عدد من حالات إصابات العمل، حيث بلغت 6 حالات، بنسبة 0.04% من إجمالى عدد الحالات.

وسجلت مهنة الفنيين ومساعدى الإخصائيين 5852 حالة، بنسبة 7.40%، تليها مهنة الحرفيين ومَن إليهم بعدد 2379 حالة، بنسبة 6.16%، بينما بلغ أقل عدد بين المزارعين وعمال الزراعة والعاملين بالصيد المتخصصين 86 حالة، بنسبة 6.0% من إجمالى عدد الحالات. وسجل نشاط الصناعات التحويلية أكبر عدد من حالات إصابات العمل، حيث بلغت 8631 حالة، بنسبة 60.1%، يليه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بعدد 1358 حالة، بنسبة 9.5%، بينما بلغ أقل عدد لحالات إصابات العمل في نشاط الوساطة المالية بمعدل 5 حالات، بنسبة 0.03%.