شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي شباب المهجر بكنيسة الملاك ميخائيل في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الالهى بمقر كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل ببيت الكرمة في الكينج مريوط غرب الاسكندرية مساء اليوم الأربعاء.

وشارك البابا الصلاة 7 أساقفة عموميون هم الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والأنبا ساويرس الأسقف العام لديري الأنبا توماس بسوهاج والأنبا موسى بالعلمين، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر وبحضور الشعب القبطى.

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وعقب الصلاة رحب البابا تواضروس الثاني بمجموعة شباب الكنائس بالمهجر الذين حضروا الاجتماع الأسبوعي والذي عقده مساء اليوم بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل.

ورحب البابا بمجموعات شباب من الكنائس القبطية في الولايات المتحدة الامريكية وكندا واستراليا والخليج والسودان ومن مصر والآباء الأساقفة والكهنة يرحبون بكم هؤلاء الشباب حضروا العام الماضي مؤتمر الشباب وقضوا ثمانية أيام وهذا الأسبوع عمل روح جيدة بينهم.

وهذا العام طلبوا أن يأتوا يقضون أسبوعًا للخدمة وهم أتوا يوم الجمعة الماضية وسيبقون حتى السبت المقبل وخدموا في القري وبيوت المسنين وبرامج للأطفال.