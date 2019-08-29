شكرا لقرائتكم خبر عن كريم مأمون: مدن الجيل الرابع خلقت فرصًا حقيقية أمام الشركات العقارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد كريم مأمون، رئيس القطاع التجاري بمجموعة «إيدج» القابضة، بما أسماه مدن الجيل الرابع، موضحًا أنها خلقت فرصًا حقيقية أمام شركات التطوير العقاري، وأتاحت الفرصة لزيادة عمليات التنمية في أكثر من محافظة بدلا من الاقتصار على مدن ومحافظات بعينها.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن توسعات الدولة في المشروعات العقارية، وسعيها للكشف عن مدن جديدة وخلق مجتمعات عمرانية يُحفز الاستثمار العقاري ورفع بالفعل معدلات الاستثمار العقاري، وهذا ملحوظ في رؤس الأموال الجديدة التي تُضخ في هذا القطاع، وعدد الشركات الجديدة.

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وأضاف أن معدلات تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، تتم وفق البرامج الزمنية المقررة، لافتاً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لخطة التوسع في بناء المجتمعات العمرانية الجديدة، واستكمال كافة المرافق والخدمات بها، لاستيعاب الزيادة السكانية، وإتاحة فرص العمل والاستثمار.

ونوه رئيس القطاع التجاري بمجموعة «إيدج» القابضة، إلى أن سياسات الدولة الاستثمارية، كانت سببًا في توسع شركته، التي تشارك في معرض مصر للعقار والاستثمار، بأحدث مشروعات الشركة، مشروع «أويا» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن المشروع المقام على 30 فدان، بمنطقة الـ GF الـR7، أمام ميجا مول، عبارة عن 39عمارة، بطاقة 1280 وحدة سكنية، بمساحات تبدء من 125 متر وحتى 334 متر، بأسعار تبدء من 10 ألف جنيهًا للمتر السكني وحتى 13 الف جنية للمتر، بالإضافة إلى وحدات إدارية بأسعار تبدء من 32 ألف جنيه للمتر وحتى 35 ألف جنيه للمتر، وكذلك مساحات تجارية تبدء من 40 ألف جنيه للمتر وحتى 100 ألف جنيه، بحسب الموقع.

وأضاف، أن المشروع المقرر أن تسلمه الشركة بحلول 2022، بلغا حجم مبيعاته مليار ونصف المليار، وتنتظر الشركة تحقيق نصف مليار ببيع المرحلة الثالثة والأخيرة، مشيرًا إلى أن الشركة فتحت باب التقسيط على 8 سنوات بدون مقدم، أو فوائد.