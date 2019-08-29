شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة السابق: «الزبالين» وراء 90% من سرقات أغطية البالوعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الآونة الأخيرة انتشرت حوادث غرق الأطفال في البالوعات، آخرهم سقوط الطفل ياسين عماد في بالوعة مغطاة بقطعة خشبية أمام نادي الطالبية في الجيزة، حيث كان برفقة والدته.

وشغلت الواقعة الرأي العام في مصر، حتى أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق أمرا بحبس مدير شركة المياه والصرف الصحي بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بالإهمال والتسبب في وفاة الطفل.

حوادث أخرى مشابهة وقعت خلال الفترة الماضية، سببها الأول سرقة أغطية البالوعات، وهي ظاهرة انتشرت خلال الأشهر القليلة الماضية، كان أبرزها ما حدث في محافظة كفر الشيخ، حيث لقي عاملان مصرعهما أثناء عودتهما ليلًا وسقوطهما في إحدى بالوعات الصرف الصحي مسروقة الغطاء أثناء سيرهما في الشارع.

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واقعة أخرى مشابهة شهدتها قرية «خلوة أبومسلم» في الشرقية، بوفاة 5 أشخاص أثناء قيامهم بتسليك مواسير الصرف الصحي، بعد إهمال وتجاهل رئيس المدينة شكواهم من كثرة أعطال خطوط المجاري في القرية.

كما غرق طفلان أيضًا بإحدى بالوعات الصرف الصحي، بالقرب من منزلهما في حي فيصل بالسويس، أثناء لهوهما بالقرب من بالوعة مسروقة الغطاء.

اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء سابقًا، قال إن السبب الرئيسي في هذه الحوادث ظاهرة سرقة أغطية البالوعات على يد من وصفهم بمعدومي الضمير.

وأضاف «الهراس» لـ«المصري اليوم» أن 90% من سارقي هذه الأغطية هم جامعو القمامة من الشوارع، لافتًا إلى أن هذه الأغطية هي مسئولية شركة المياه والصرف وليست مشكلة الأحياء، لافتا إلى أن عمال النظافة لهم يد بنسبة كبيرة في ذلك.

وذكر أن هؤلاء السارقين يبيعون أغطية البالوعات بمبالغ باهظة، دون مراعاة لتسبب ذلك في تعريض حياة المواطنين، وخصوصًا الأطفال، للخطر، مقترحًا استخدام مادة بديلة عن الحديد في صناعة أغطية البالوعات، مثل مادة الفايبر، لمنع مثل تلك السرقات التي تتسبب في حوادث سيارات وحالات وفاة للمارة.