شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: مصر تغيرت كثيرًا.. والسيسي قادر على اتخاذ القرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن مصر تسير بجناحي الخارجية والجيش في علاقاتها مع الدول، مشيرًا إلى وجود إدارة في وزارة الخارجية مهمتها إعداد تقارير عن الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية، وأيضًا الأوضاع في أوروبا وكل دول العالم.

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وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن التوازن في علاقات مصر الخارجية أكثر ما يميزها حاليًا، مشيرًا إلى أنه أحيانًا الدول تهتم بخصمها القوي أكثر من صديقها المضمون، معتقدًا أن مصر خرجت من الدوران في الفلك الأمريكي.

وأوضح «الفقي»، أنه رغم قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ القرار، إلا أنه لا يُقدم على المخاطر في خارج مصر، مؤكدًا قدرة الرئيس على اتخاذ القرار وأنه دائمًا ما يكون على اقتناع به ويدافع عنه.

ولفت المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إلى أن مصر الآن تراقب الأوضاع في العالم، وفي مرحلة تحسين علاقاتها الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر تغيرت كثيرًا بدليل وجود جيش قوي والمكانة الدولية مرتبطة بقوة «الجيش»، موضحًا أن العلاقات العربية مع إيران وتركيا لن تستمر بالأوضاع الحالية.