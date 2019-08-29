شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للآثار" يكشف تفاصيل إنشاء أول متحف بالعاصمة الإدارية الجديدة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على إنشاء أول متحف بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى سيضم أكثر من ألف قطعة أثرية ومقبرة.
وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن متحف العاصمة الإدارية سيعرض آثار العواصم المصرى القديمة، معلقاً :"سيكون متحفا عالميا".
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنه سيتم افتتاح متحف طنطا السبت المقبل، موجها الشكر للحكومة على دعم وزارة الآثار فى كافة مشروعاتها.
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