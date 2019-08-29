شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن": وزارة المالية تدفع 60% من قيمة المعاشات لهيئة التأمينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمر حسن مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، إن حساب العلاوات الخاصة للمعاشات بنسبة 100% ضمن الأجور المتغيرة، موضحًا أن وزارة المالية تدفع 60% من قيمة المعاشات لهيئة التأمينات.

وأضاف مستشار وزارة التضامن، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"،: " إذا طبقنا حكم العلاوات الخاصة سننتقص من قيمة المعاشات".

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وأشار إلى أنه تم إقرار العلاوات الخاصة منذ 1987، وتضم للأجر الاساسى كل 5 سنوات،ة مضيفًا أن قرار الفتوى والتشريع بشأن العلاوات الخاصة يتفق مع الهيئة.