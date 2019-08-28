أخبار مصر | 6 خطوات للحصول على عضوية نقابة الصحفيين

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في 6 خطوات فقط، كيف يمكن لك الحصول على عضوية نقابة الصحفيين، وتنشر "الفجـر" تلك الشروط والأوراق المطلوبة.

وتنص المادة (4) من لائحة القيد على:

" يفتح الباب لتلقي طلبات القيد مرتين سنويا في الفترة من أول يناير وحتى نهاية فبراير، وفي الفترة من أول يوليو وحتى نهاية أغسطس من كل عام".



شروط العضوية

- يجب أن يكون المتقدم للقيد بنقابة الصحفيين معينا بإحدى الصحف المقيدة بنقابة الصحفيين بموجب عقد عمل محدد المدة أو قابل للتجديد تلقائيًا.

- أن يكون مؤمنًا عليه بصفته الصحفية فى التأمينات الاجتماعية.

- ألا يكون عاملاً بجهة أخرى عامة أو خاصة، أو مقيدا عضوا ً مشتغلا أو ممارساً بنقابة مهنية أخرى.

- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية صحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى مصر.

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- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسى عال أو الحصول على شهادة جامعية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

- يقصد بالصحف المصرية التى تقبل منها العضوية الصحف القومية والحزبية والصحف التى تصدر عن شركات مساهمة مصرية أنشئت بغرض إصدار الصحف، ويشترط لقبول العضوية منها انتظام الصدور، ووجود لائحة مالية وإدارية لها معتمدة تنظم شئونها وتضمن حقوق العاملين فيها وفقا للقانون.

الأوراق المطلوبة

- نسخة من عقد عمل موقع من صحيفة.

-نسخة من وثيقة التأمينات الاجتماعية على أن يكون التأمين عليه بصفة صحفية.

-نسخة من شهادة الميلاد.

-نسخة من المؤهل الدراسى.

- صحيفة أحوال جنائية صادرة بتاريخ يسبق موعد انعقاد اللجنة بأربعة شهور على الأكثر.

-شهادة معتمدة باجتياز الدورات التى تقررها النقابة كشرط للقيد فى جداولها.

-ملف بنماذج من الأعمال الصحفية للمتقدم.