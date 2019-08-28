أخبار مصر | فوائد اللب الأبيض.. معالج للضغط والقلب والضعف الجنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوائد اللب الأبيض.. معالج للضغط والقلب والضعف الجنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فوائد اللب الأبيض التي لن نتخيلها تجعلنا نتناول اللب الابيض يوميا وهناك من يعشق اللب الابيض بدون ملح واثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن هناك العديد من فوائد اللب الابيض للحامل ومرضي الضغط ويفيد الشعر والقلب ، وتوجد فوائد اللب الابيض في التخسيس وانقاص الوزن

فوائد اللب الابيض بدون ملح

يساعد في زيادة انتاج الإنسولين ويؤدي إلى خفض مخاطر مرض السكري ومضاعفاته عن طريق خفض نشاط الشقوق الحرة

وائد اللب الابيض للضغط : (بدون ملح)

يمكن أن تساعد بعض الاغذية مثل اللب الابيض في خفض ارتفاع ضغط الدم إذا تم تناوله باعتدال. ويحتوي اللب الابيض غير المملح على كمية بسيطة جداً من الصوديوم. ويسبب زيادة كمية الصوديوم في الدم إلى ارتفاع ضغط الدم. ومن فوائد اللب الابيض للضغط، احتوائه على كمية جيدة من البوتاسيوم والماغنيسيوم. ويساعد البوتاسيوم والماغنيسيوم في تنظيم ضغط الدم. كذلك، يحتوي اللب الابيض على البروتين والألياف الغذائية وفيتامين هـ وهي عناصر تؤدي إلى خفض الضغط.

- فوائد اللب الابيض للجسم

اللب الابيض له العديد من الفوائد الأخرى مثل:

تقليل مستوى الاكتئاب وتحسين النوم وخفض الأرق

خفض نسبة الكولسترول وتقليل مخاطر أمراض القلب

المساعدة في وقاية الكبد من الامراض

تعزيز أداء الجهاز المناعي للجسم

- فوائد اللب الابيض للحامل

يحتوي اللب الابيض على العديد من المركبات الضروية لصحة لحامل ونمو الجنين. واللب الابيض مصدر صحي للطاقة والسعرات والدهون أيضاً.

ومن فوائد اللب الابيض للحامل :

يحتوي على نسبة عالية من الحديد، ويؤدي نقص الحديد عند الحامل إلى حدوث مشاكل أثناء فترة الحمل. حيث يساهم الحديد في انتاج خلايا الدم الحمراء التي تساعد بدورها في حمل الأوكسجين عبر الجسم. ويقوم الجسم أثناء الحمل بانتاج أقصى كمية له لتوفير الغذاء اللازم للجنين. ويعتبر اللب الابيض ثاني أكثر حبوب أو بذور احتواءً على الحديد بعد بذور السمسم. ويوفر كوب واحد من اللب الابيض حوالي نصف احتياج الحامل من الحديد.

يحتوي اللب الابيض على فيتامين ب الذي يستخدم في انتاج الطاقة في الجسم حيث يحتاج الجسم إلى أكبر معدل من الطاقة أثناء الحمل.

ويساعد حمض الفوليك وهو أحد مركبات فيتامين ب المركب على حماية الجنين من العيوب الخلقية.

Advertisements

يوفر اللب الابيض كمية ضخمة من الزنك وهو أحد أهم المعادن التي تحتاج إليها المرأة الحامل. ويقوم الزنك بانتاج الحمض النووي ويساعد في انتاج الطاقة اللازمة لنمو الخلايا. ومن ثم يحمي الجنين من مخاطر نقص الوزن.

يحتوي اللب الابيض أيضاً على كميات كبيرة من الدهون الصحية مثل أحماض أوميجا-3التي تعزز نمو المخ في الجنين وتحميه من العيوب الخلقية. كما تعزز من نمو الجهاز العصبي المركزي.

فوائد اللب الابيض للأطفال

- القيمة الغذائية للب الابيض

اللب الابيض او بذور القرع مصدر ممتاز للبروتين

اللب الابيض مصدر ممتاز للكثير من المعادن الهامة مثل الحديد والزنك والنحاس والمانجنيز والماغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم

اللب الابيض مصدر هام للدهون الصحية والاحماض الدهنية غير المشبعة مثل أحماض أوميجا-3

اللب الابيض مصدر هام للألياف الغذائية

اللب الابيض مصدر هام لبعض الفيتامينات لاسيما فيتامين ب المركب وفيتامين ج و فيتامين هـ وكذلك فيتامين ك

تحتوي حفنة اللب الابيض (حوالي 28 جرام) على ما يقرب من 130 سعر حراري

فوائد اللب الابيض في التخسيس:

يعمل علي اللب الابيض علي تخسيس وانقاص الوزن حيث ان اللب الابيض يعمل علي زيادة نسبة الحرق بالجسم ، كما يساعد علي الاحساس بالشبع وعدم الجوع ولذلك فأن اللب الابيض هو الحل الامثل لأصحاب الريجيم

بفضل احتوائه على البروتينات والألياف فهو لا يعمل على زيادة الوزن ،كما انه يحتوى ايضا على الدهون الغير مشبعة.

فوائد اللب الابيض للرجال

عتبر اللب الأبيض علاج فعال لعلاج الضعف الجنسي عند الرجال ،حيث أنه يعمل على تحسين الدورة الدموية ويساعد على تدفق الدم.

يعمل اللب الأبيض على تقوية الجهاز المناعي للجسم.

تساعد اللب الأبيض على تنظيم ضغط الدم والحماية من الاصابة بالأزمات القلبية والجلطات الدماغية حيث انه يحتوي على الأوميجا 3

يمد اللب الأبيض الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأعمال المختلفة.