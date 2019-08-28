أخبار مصر | ما هي الفئات الخاضعة لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما هي الفئات الخاضعة لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 الفئات الاتية:

1 - الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة .

2 - ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة بالقوات المسلحة .

_ما هو المقصود بالمعاشات الاستثنائية وما هى الفئات المنتفعة بها ؟

يقصد بالمعاشات الاستثنائية الصادر بها القانون رقم 71 لسنة 1964 اما منح معاش استثنائى لشخص ما لم يسبق له الحصول على معاش او تحسين معاش شخص ما سبق له الحصول على معاش .

وبالتالي فأن الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية تتمثل في :ـ

1 - العمال المدنيين أو أسر من توفوا منهم الذين انتهت خدمتهم في :ـ

أ ـ الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة

ب ـ الوحدات الاقتصادية التابعة لها والمقصود بها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .

2 - من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم .

3 - أسر من توفوا في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .

_ما هى الفئات المنتفعة بمعاش السادات ؟

الحالات المستفيدة من معاش السادات هى الحالات التى لم تلحق بقطار التامين الاجتماعى او لم تستفد من نظام التامين الاجتماعى من خلال قوانينه المختلفة والتى تنحصر فى الفئات التالية :

1- من بلغ سن 65 سنة قبل 1980/7/1 .

2- من ثبت عجزه الكامل قبل 1980/7/1 .

3- من توفى قبل 1980/7/1 .

ما هو المقصود بالمعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؟

يعتبر المعاش هو الميزة الرئيسية التى يقدمها تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين لدى الغير ، سواء كان هذا الغير الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص ،وذلك لأن الهدف من نظام التأمين الاجتماعى هو تعويض المؤمن عليه أو أسرته فى حالة الوفاة عن الخسارة التى تعرض لها نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها ، ونظرا لأن الخسارة التى تعرض لها المؤمن عليه عند تحقق خطر بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز تتمثل بصفة اساسية فى فقد الدخل من العمل نتيجة تحقق أحد هذه المخاطر ، وهنا تأتي دور التأمينات الاجتماعية لتعويض المؤمن علية أو أسرته بحسب الاحوال عن هذه الخسارة ، و كون التعويض مناسبا عندما يأخذ نفس الشكل و بقيمة مناسبة للدخل الذى فقد نتيجة تحقق أحد هذه المخاطر ،حيث أن المعاش هو البديل للأجر الذى فقده المؤمن عليه نتيجة تحقق أحد هاذه المخاطر، وكلما كان التأمين عن كامل مدة العمل ، وكلما كان التأمين بالأجر الحقيقى ، كلما كان المعاش مناسبا للأجر الذى فقد فى هذه الحالة .

ما هو المقصود بتعويض الدفعة الواحدة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؟

تعويض الدفعة الواحدة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص هو البديل للمعاش فى حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش ، ذلك أنه لاستحقاق المعاش فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لابد من توافر مدة مؤهلة للاستحقاق ، فمثلا : *اذا كان الاستحقاق لبلوغ سن التقاعد يشترط توافر مدة اشتراك 10 سنوات *اذا كان الاستحقاق قبل سن التقاعد ولغير العجز أوالوفاة يشترط مدة اشتراك فعلية 20 سنة *اذا كان الاستحقاق للعاملين بالقطاع الخاص لانتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة ، أو العجز الكامل او الوفاة خلال سنة من ترك الخدمة ، يشترط توافر مدة اشتراك ثلاثة اشهر متصلة او سنة اشهرمتقطعة . إذا فى الحالات التى لا تتوافر فيها المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش ، هنا يكون البديل هو تعويض الدفعة الواحدة . ويتم صرفه فى حالات معينه : بلوغ سن التقاعد ، العجزالكامل ، الوفاة ، الهجرة للمصريين ، المغادرة للأجانب ، الرهبنة للإخوة المسيحيين ، الالتحاق بإحدى الجهات المستثناة من تطبيق قانون التأمين الاجتماعي ، الحكم النهائي على المؤمن عليه بالسجن لمدة عشر سنوات أو المدة المكملة لبلوغ سن الستين أيهما أقل ، ثبوت العجز الجزئي اثناء السجن ، حالة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو المترملة أو التى لم يسبق لها الزواج وبلغت 51 سنة ( ولا يستحق هذا التعويض للمؤمن عليها إلا مرة واحدة ) .

ما هو المقصود بتعويض المدة الزائدة فى تأمين الشيخوخة والعجزوالوفاة فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؟

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المقصود بتعويض المدة الزائدة ( على الاجر الأساسي فقط) فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعامل لحساب الغير بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ، هو التعويض الذى يستحق عن المدة التى تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش أو 36 سنة أيهما أكبر، فمن المعروف أن الحد الأقصى النسبي للمعاش هو 80 % من قيمة أجر التسوية ، وللحصول على الحد الأقصى للمعاش تطلب فى معظم الحالات مدة 36 سنة اشتراك علي أساس معامل حساب 1/ 45 فإذا ما زادت مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجزوالوفاة على 36 عاما، يكون للمؤمن عليه الحق فى تعويض المدة الزائدة على 36 عاما و يحسب هذا التعويض على أساس 15 % عن كل شهر زائد عن المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش وذلك عن كل شهر من سنوات المدة الزائدة .وذلك على أساس متوسط الأجر الشهرى الأساسي خلال السنتين الأخيرتين لمدة الاشتراك .

ما هو المقصود بالمكافأة عن الأجر الأساسي فقط وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؟

المكافأة هى أحد الحقوق المقررة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين بالحكومة و القطاع العام والقطاع الخاص وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وهذا النظام وهو نظام المكافأة قرر اعتبارا من1/4/1984 بدلا من نظام الادخارالسابق ، وتستحق المكافأة طالما استحق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، بمعنى أنه لا توجد حالات استحقاق مستقلة لمبلغ المكافاة ، إنما تستحق المكافاة طالما توافرت شروط استحقاق المعاش اوتعويض الدفعة الواحدة بحسب الاحوال فى تأمين الشيخوخة والعجزوالوفاة ، وهذه المكافاة يتم حسابهاعلى اساس شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة اعتبارا من 1/4/1984او من تاريخ بداية الاشتراك فى نظام المكافأة اذا كان تاليا لهذا التاريخ ، يضاف الى ذلك المدد المحسوبة فى نظام المكافأة مقابل مبلغ الادخار عن المدة السابقة على 1/4/1984 وتستحق المكافأة بحد ادنى عشرة أشهر فى حالات انتهاء الخدمة للعجز الكامل او الوفاة ، ويحدد وعاء حساب المكافاة بمتوسط الأجر الشهرى الأساسى خلال السنتين الأخيرتين فى جميع حالات الاستحقاق ، يضاف الى ذلك مبلغ المكافاة عن المدة المشتراة ف نظام المكافاة.

ما هو المقصود بالتعويض الإضافى وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقام 79 لسنة 1975؟

التعويض الإضافى هو أحد الحقوق المقررة وفقا لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975الخاص بالتأمين على العاملين بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ، وهذا التعويض الإضافى عبارة عن مبلغ يصرف دفعة واحدة فى إحدى الحالات الآتية:;

1- انتهاء الخدمة بالوفاة .

2-انتهاء الخدمة بالعجز الكامل .

3- انتهاء الخدمة بالعجز الجزئى .

4- ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.

5-وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش .

وهذا التعويض الإضافى تم تحديده على أساس نسبة معينة وفقا للجدول رقم 5 المرفق بقانون التامين الاجتماعى المشار الية ، وهذه النسبة تبدأ كبيرة بالنسبة للمؤمن عليهم ذوى السن الصغيرة وتتناقص هذه النسبة كلما كانت السن أكبر ، وهذا التعويض يصرف دفعة واحدة فى الحالات المشار اليها على أساس هذه النسبة منسوبة الى متوسط الأجر الشهرى الذى تم حساب المعاش على أساسه عن كال من الاجر الاساسى والمتغير مضروبا فى 12 (أى من متوسط الأجر السنوى ).

ما هوالمقصود بمنحة الوفاة فى نظام التأمين الاجتماعى على العاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؟

منحة الوفاة هى أحد الحقوق الإضافية المقررة فى القانون الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975الخاص بالتأمين على العاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاع العام و القطاع الخاص ، وهذه المنحة تستحق فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .وتقدر هذه المنحة بأجر شهر الوفاة والشهرين التاليين له فى حالة وفاة المؤمن عليه بالاضافة الى اجر أيام العمل عن شهر الوفاة ، أما بالنسبة لصاحب المعاش فى حالة وفاته فتقدر منحة الوفاة على أساس معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له ، وذلك عن كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير معا .

وتصرف هذه المنحة سواء كان ذلك فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من حددهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش بموجب النموذج المعد لهذا الغرض ، وفى حالة عدم التحديد يتم صرف المنحة للأرمل فإذا لم يوجد تصرف الى الأبناء المستحقين فى المعاش قبل تطببيق أحكام قواعد الجمع بين المعاشات فإذا لم يوجد أولاد تصرف إلى الوالدين ، فإذا لم يوجد والدان تصرف إلى الأخوة والأخوات المستحقين فى المعاش ، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء لا تستحق منحة الوفاة .

ما هو المقصود بنفقات الجنازة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للعاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص ؟

نفقات الجنازة هى أحد الحقوق الإضافية المقررة وتستحق نفقات الجنازة في حالة وفاة صاحب المعاش .وتقدر نفقات الجنازة على أساس المعاش المستحق عن شهرين بحد أدنى 200 جنيه ، أى تقدر نفقات الجنازة بمعاش شهرين من مجموع معاشى الأجرين الأساسى والمتغير وزيادتهما بحد أدنى 200 جنيه ، وتصرف نفقات الجنازة فى حالة وفاة صاحب المعاش الى الأرمل ، فإذا لم يوجد يتم صرفها إلى أرشد الأولاد أو من يثبت قيامة بنفقات الجنازة.

ما هو المقصود بمنحة الزواج فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للعاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص؟

منحة الزواج هي تلك المنحة التى يتم صرفها فى حالة قطع معاش البنت او الأخت المستحقة في المعاش للزواج ، حيث أن من شروط استحقاق البنت او الأخت فى المعاش ألاتكون متزوجة ، أى أن إذا ما استحقت البنت او الأخت فى المعاش ثم تزوجت ، فإنه يتم فى هذه الحالة قطع معاشها ، وعندئذ تستحق منحة الزواج التى تقدر بمعاش البنت أو الأخت بحسب الاحوال عن اثنى عشر شهرا أى معاش سنة ، وذلك بحد أدنى 200 جنيه، ولا تستحق هذه المنحة للبنت أو الأخت إلا لمرة واحدة ، بمعنى أنه إذا تزوجت البنت او الأخت المستحقة فى المعاش وقطع معاشها وصرفت لها هذه المنحة ، ثم طلقت أو ترملت وأعيد صرف المعاش لها ، ثم تزوجت مرة أخرى ، فعند قطع معاشها للزواج للمرة الثانيةلا تستحق منحة الزواج حيث أن هذه المنحة لا تستحق إلا لمرة واحدة فقط .

ما هو المقصود بمنحة القطع فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للعاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص؟

منحة القطع هى أحد الحقوق المقررة فى القانون الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على العاملين لحساب الغير ، سواء ذلك بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص .وتستحق منحة القطع فى حالة قطع معاش الابن أوالأخ الذى كان مستحقا فى المعاش ثم زالت عنه حالة الاستحقاق ، إما لبلوغه سن 21 سنة ، أو لإنتهاء دراسته اذا كان ذلك بعد سن 21 سنة ، أو لبلوغه سن 26 سنة قبل انتهاء الدراسة ، أو لحصوله على مؤهل عال أو متوسط والتحاقه بمهنة أوعمل ، أو لبلوغه سن 26 سنة للحاصل على مؤهل عالى أو 24 سنة للحاصل على مؤهل متوسط قبل التحاقه بالمهنة او العمل ، فى هذه الحالات يتم قطع المعاش الخاص بالابن أو الأخ وتصرف له منحة القطع فى هذه الحالة .وتقدر منحة القطع لمعاش الابن أو الأخ بمقدار المعاش المستحق له فى تاريخ القطع عن اثنى عشرشهرا ، أى معاش سنة وذلك بحد أدنى 200 جنيه ، ولا تستحق منحة قطع معاش الابن أو الأخ إلا لمرة واحدة .

ما هو المقصود بالإستبدال فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للعاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص؟

الإستبدال هو أحد الحقوق الإضافية المقررة بالقانون الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على العاملين بالحكومة و القطاع العام و القطاع الخاص ، و يقصد بالإستبدال الاقتراض بضمان المعاش ، أى أن المؤمن عليه اذا كان له الحق فى معاش بمعنى أنه قد توافرت فى شأنه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وهى 20 سنة فعليه لمن كانت سنه أقل من الستين وعشر سنوات لمن كانت سنه ستين سنة فأكثر وما زال خاضعا لتأمين الشيخوخه والعجز والوفاة ، فى هذه الحالة طالما توافرت بشأنه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش يكون له الحق فى الاقتراض بضمان حقه فى المعاش ، وهو أيضاً حق لصاحب معاش لتأمين الشيخوخه والعجز والوفاة ، حيث يجوز لكل من المؤمن عليه الذى توافرت بشأنه المدة المؤهله لاستحقاق المعاش كما يجوز لصاحب المعاش أن يتقدم بطلب استبدال جزء من معاشه ، وفى هذه الحالة تصرف له القيمة الحاليه لمقدار الجزء من المعاش الذى تم استبداله وفقا للجدول رقم 7 المرفق بقانون التأمين الإجتماعي تبعا للمدة التى حددها للاستبدال سواء كان ذلك لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات او خمسة عشرة سنة وتتحدد قيمة الجزء من المعاش الذى يمكن استبداله فى ضوء قيمة المعاش الخاص بالمؤمن عليه أوصاحب المعاش .