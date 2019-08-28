أخبار مصر | وزراة التضامن الاجتماعي تطلق برنامج تكافل وكرامة.. ما الفرق بينهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزراة التضامن الاجتماعي تطلق برنامج تكافل وكرامة.. ما الفرق بينهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوجد برنامج دعم نقدي يسمى تكافل وكرامة، أطلقتها وزارة التضامن، ونوضح لكم الفارق بينهما؛ تكافل مساعدة نقدية مشروطة هو استحقاق اسري ، ويمنح للأسر اللي مستواها المعيشي ضعيف جداً ودخلها قليل وماعندهاش أملاك أو حيازات على شرط أن الأسرة دي تكون عندها أطفال من سن (يوم-18 سنة) ، والأطفال اللي فوق 6 سنين مُسجلين في التعليم ومنتظمين في الحضور بنسبة 80% على الأقل، أما كرامة فهو استحقاق فردي بيستهدف الأفراد المُسنين اللي عندهم 65 سنة أو أكثر وبيستهدف كمان الأشخاص اللي عندهم اعاقة أكتر من 50% بشهادة من القوميسيون الطبي .

-ما هي شروط التقديم لتكافل؟

تـكون الأسرة عندها أطفال (على الأقل طفل واحد) من سن الميلاد وحتى سن 18 سنة. الأطفـال من سن 6 سنوات لازم تتسجل في المدارس وتحضر بانتظام بنسبة لا تقــل عن 80% من أيام المدرسةلازم تكون الأسرةاللي بتقدم أصلاً مستواها المعيشي متواضع جداً يعني تكون فقيرة أوي.. يعني مايكونش عند الأسرة أراضي أكتر من نصف فدان ومايكونش عندها أمــلاك كبيرة زي حيازات.. سيــارات.. جرارات.. بيوت..لازم تــكون الأســرة مابتاخدش معاش ضمــاني أو معـاش كبير من جميعات أهلية.. ومايـكونش رب الأسـرة أو زوجته بياخدوا معـاش تأميني أو معاش مُحــول أكتر من 400 جنيه او بيعملوا فــي وظائف حكوميـة او خاصـة بمرتب كبير.

-ما هي شروط التقديم لبرنامج كرامة؟

أن يـكون الفـرد ذو الاعاقــة عنده عجز يمنعـه عن العمل بشـكل منتظــم مايكفيش مصاريف معيشته أو علاجه . المريض بمرض مُستعصي يعجزه عن العمل،ويثبت درجة العجز من القوميسيون الطبي. لازم يكون الفرد والأسرة اللي هو منها مستواها المعيشي متواضع.. يعني مايكونش عند الأسرة أراضي أكتر من فدان ومايكونش عندها أملاك كبيرة زي سياراتموديل بعد عام 2000 أو بيوت تانية أو جرارات.. الخ. لازم يكون الفرد مابياخدش مساعدة اعاقة أو عجز من الضمان الاجتماعي ولا بياخد معاش تأميني أو معاش مُحول أكتر من 400 جنيه، لا يعمل بوظيفة حكومية او خاصة بمرتب كبير.

-ما الشروط الصحية اللي لازم الأسرة تلتزم بيها علشان معاش تكافل مايقفش؟

الأم لو حامل لازم تكون بتابع الحمل بتاعها في الوحدة الصحية أو في مستشفى حكومي أو في مركز طبي ويكون معاها كارت المتابعة متسجل فيه 3 مرات على الأقل في الشهر. وبعد ما تولد عليها انها تعمل متابعة على الأقل مرتين سنويا بعد الولادة .

أما الأطفال من أول سن الميلاد لازم الأبوين يعملوا لهم كــارت متابعة يثبت أن الأطفال أخدوا الخدمات الصحية دي التطعيمات اللازمــة لسـن الأطفــال والمناسبــة لعمرهم متابعة نمو الطفل يعني طوله ووزنه وصحته العامة .

كما ان الام لازم تحضر ندوات تثقيفية صحية عن صحة الام والطفل ، والتغذية السليمة.

*امرأه معها ٣ اولاد فى المدرسه وزوج سائق وممتلكاته سياره وله ٥٥ سنة هل تستحق تكافل؟

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أصحاب الأملاك زي أراضي أو عقارات أو سيارات لا يستحقوا لأن البرنامج بيستهدف الأسر اللي مستواها ضعيف جداً يعني فقيرة أوي مش متوسطة أو غنية.

_لو اسمي موجود ضمن القوائم المتعلقة أمام الوحدة والموظف بيقول لي ان مافيش كارت تكافل باسمي.. اعمل ايه؟

بلغ الادارة الاجتماعية فــوراً.. وممكن كمان تكلمي الخــط الساخـن رقم (19680) او( 19683 ) تشوفي صدر كارت باسمك ولا لأ.

*أنا قدمت على مساعدة كرامة ومارضيوش يقبولوا الشهادة الطبية اللي جايباها من الوحده الصحية. المفروض اطلع الشهادة الصحية منين؟

المتقدمين للحصول على مساعدة كرامة يتم الاتصال بالخط الساخن 0222641700 – أو الدخول على موقع المجلس الطبى المتخصص www.smceegy.com لإستيفاء البيانات الخاصة بالعميل والحصول على ميعاد ومكان الفحص الطبى المميكن ... والتنبيه على العملاء بتجهيز الفحصوصات والاشعة الطبية الخاصة بحالات العجز سواء السمعية او الحركية أو البصرية بالاضافة الى الرقم القومى ...وبعد الفحص يتم الحصول على رقم كود يتم تسليمه لوحدة الشئون الاجتماعية لاستكمال باقى الاجراءات واستيفاء البيانات على استمارة تكافل وكرامة لتمريرها على معادلة الاستهداف.

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إنتهت وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة غادة والي، من تدريب خريجى أول دفعات مشروع رفيق المسن، وأعلنت الادارة المركزية للرعاية الإجتماعية بالوزارة عن عن توافر خدمة رفيق المسن لرعاية المسنين في منازلهم من خلال الجمعيات الشريكة بالمشروع وهي (جمعية الرعاية بالمحبة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية الرعاية الاجتماعية بكرموز)، وذلك في المحافظات التي يستهدفها المشروع وهي (القاهرة -الجيزة - القليوبية والاسكندرية) من خلال إستمارة طلب خدمة رفيق المسن وارسالها عبر البريدالالكتروني[email protected]، كما يمكن ايضاً تقديم الاستمارة يدوياً بمقر وزارة التضامن الاجتماعي ١٩شارع المراغي بالعجوزة.

وأكدت سمية الألفي رئيس الادارة المركزية للرعاية الإجتماعية، أن مشروع المسن أحد الأفكار التى تنتها اللجنة العليا لكبار السن، والتى شكلتها وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى وضمت مجموعة من الخبراء والمتخصصين والجمعيات العاملة في مجال خدمة المسنين وكبار السن، وإنه في هذا الإطار تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد علوم المسنين بجامعة بني سويف وعدد من الجمعيات الاهلية العاملة في هذا المجال.

ثقامت الوزارة وفقاً لهذا البروتوكول بتوفير كافة الحقائب التدريبية للشباب الملتحقين بالمشروع والتنسيق بين الأطراف المعنية حيث تم تدريب ١٥٠ شاب وفتاة على رعاية كبار السن وقد تم فعلياً تخريج الدفعة الاولى من رفقاء المسنين ووأصبح الآن متاح التعاقد معهم لخدمة المسنين في المنازل من خلال الجمعيات الشريكة في المشروع بمقابل مادى مناسب.

هذا وقد حصل المتدربين من خلال معهد علوم المسنين ببني سويف على شهادة معتمدة لإجتياز البرنامج التدريبي كما قامت الجمعيات المعنية بإختيار وأعداد وتشغيل رفيق المسن وإتاحة البرامج التدريبية ليتم مراجعتها وتوفير فرص العمل لمن يتم تدريبهم.

وأضافت الألفي أن إهتمام الوزارة بكبار السن وتنفيذ مشروع "رفيق المسن" يهدف إلى الحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل اسرته وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن، حيث تم تدريب وتأهيل عدد من الشباب للعمل بمهنة رفيق المسن.

جدير بالذكر إن الشباب الذين تم اختيارهم قد حصلوا على تدريب على يد متخصصين نظرياً وعملياً في مجالات العلاج الطبيعي والرياضة للمسنين وكيفية قياس العلامات الحيوية للمسن والإسعافات الأولية، كما حصلوا على تدريب ايضاً في ديناميكية تحريك المسن وأجهزة الجسم والامراض الشائعة وصحة وتغذية المسن والرعاية النفسية والإجتماعية للمسن.