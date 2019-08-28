أخبار مصر | الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة إلى 18 لغة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة إلى 18 لغة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف عن ترجمة خطبة الجمعة المقبلة بعنوان" مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر" إلى ثمان عشرة لغة إضافة إلى لغة الإشارة.

وأكدت الوزارة، أن القرار يأتي في إطار الواجب التوعوي والدعوي وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها ، ننشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيا.

وقررت وزرارة الأوقاف نشر خطبة الجمعة مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية ، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.

وأشارت إلى أن موضوع خطبة الجمعة (مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر) يتناول الحديث عن الفهم الصحيح لمعنى الهجرة ، وأن الفهم الصحيح لمعنى الهجرة الحقيقة يقتضي أن الهجرة التي لا تنقطع على مر العصور هي التحول من الجهل إلى العلم، ومن الضلالة إلى الهدى ومن سيئ الأخلاق إلى صالحها، ومن الفساد إلى الصلاح والإصلاح، بما يسهم في بناء الحضارة وإعمار الكون، لأن ديننا دين البناء والتعمير للكون كله، قال تعالى: هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، فأمتنا أمة عمل لا أمة كسل، أمة بناء لا أمة هدم أو تخريب، أمة حضارة، ولم يكن التخلف أبدًا سمة من سماتها .

وتابع: حرى بكل مسلم يحب دينه ويعتز به أن يعمل من أجل رفعة دينه وعزة وطنه بعيدًا عن كل ألوان الزلل، والشطط، والتطرف، كالهجرة إلى جماعات الإرهاب بوهم الجهاد الكاذب تحت الرايات المغرضة الزائفة، أو كالهجرة غير الشرعية التي تؤدي إلى الهلاك ، أو المذلة والمهانة , والتي هي مجرمة قانونًا ومؤثمة شرعا ؛ لأن حرمة الأوطان كحرمة البيوت ، وكما لا يجوز دخول بيت أحد إلا بإذن منه كذلك لا يجوز دخول أي دولة إلا من خلال الطرق القانونية المشروعة ، فكما لا يحب أحد أن يتسلل أحد إلى دولته أو يدخلها بغير الطرق الشرعية القانونية ينبغي ألا يفعل ولا يقبل هو أيضا ذلك تجاه أي دولة أخرى .

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تواصل وزارة الأوقاف للأسبوع الثالث على التوالي، تنفيذ خطتها في توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بـ 19 محافظة، اعتبارًا من يوم السبت القادم، توزيع 75 طنًا من صكوك الأضاحي.

وتوزع وزارة الأوقاف، الصكوك، في محافظات: «الغربية – الشرقية – كفر الشيخ – البحيرة- الجيزة – سوهاج- الدقهلية – الإسماعيلية – الإسكندرية – المنوفية – المنيا- أسيوط – أسوان- الأقصر – القاهرة- قنا – الفيوم – بني سويف – شمال سيناء»، ليصل إجمالي ما يتم توزيعه حتى نهاية الأسبوع الثالث 225 طنًا.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على أن توزيع هذه اللحوم يتم لمستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل يكون بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم.

من ناحية أخرى، نظمت وزارة الأوقاف ندوة للرأي بعنوان : "مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر " بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة ، حاضر فيها كلا من الدكتور محمد أحمد حامد مدير إدارة المكتبات والوثائق بديوان عام وزارة الأوقاف ، والشيخ الشحات محمود البحيري إمام وخطيب بالأوقاف بحضور جمع غفير من رواد المسجد .