أخبار مصر | تعرف على الخدمات التي يقدمها صندوق التأمينات في إصابات العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الخدمات التي يقدمها صندوق التأمينات في إصابات العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"إصابة العمل" خدمة يقدمها صندوق التأمينات الاجتماعية، حيث يلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وفي حالة إمتناعة يجوز للمؤمن عليه أو من ينيبه أو المستحقين عنه إخطار الصندوق.

أنواع إصابات العمل هي:

1- الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق بالقانون.

2- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.

3-الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.

4- الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه إلى العمل أو عودته منه.

وتسرى أحكام تأمين إصابة العمل على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى المادة (1) من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بالإضافة إلى الفئات الآتية :

العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

1-المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.

2-الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.

3-المكلفون بالخدمة العامة.

4-الملتحقون بعمل بعد سن الستين ولا يسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

_إجراءات الحصول علي الخدمة:-

تقوم جهه العمل باستيفاء مستندات الإصابة (حسب نوع ومكان الإصابة ) عدا إخطار وقوع الإصابة وتسليم المستندات إلي المنطقة التأمينية التابع لها ملف المؤمن عليه.

المستندات اللازمة لأداء الخدمة:

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_المس​تندات المطلوبة للاصابة نتيجة حادث أثناء العمل وبسببه :

1. إخطار عن وقوع الإصابة معتمد ومختوم على نموذج (61) المرفق بالقرار الوزاري 554/2007 .

2. محضر الشرطة للحادث أو صورة معتمدة و مختومة بخاتم شعار الجمهورية وذلك فى حالة وقوع الإصابة خارج نطاق العمل _ أو محضر تحقيق أدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل موضحا بهما رأى جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة ، وأقوال المصاب ـ اذا سمحت حالته بذلك ، وأقوال الشهود ان وجدوا ، والظروف التى وقعت فيها الحادثه بالتفصيل ، وبيان مااذا كان الحادث عمدا او نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ـ وأقوال صاحب العمل أومندوبه خاصة اذا وقع الحادث داخل دائرة العمل .

3. التقرير الطبي الأولى الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا به ساعة وتاريخ أول زيارة للمستشفى ، وكذلك التقرير الطبى الصادر فور وقوع الاصابة أن وجد .

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_المستندات المطلوبة للاصابة نتيجة حادث طريق :

1. إخطار عن وقوع الإصابة معتمد ومختوم على نموذج (1) المرفق بالقرار الوزاري 554/2007 .

2. محضر الشرطة للحادث أو صورة معتمدة و مختومة بخاتم شعار الجمهورية وذلك فى حالة وقوع الإصابة خارج نطاق العمل _ أو محضر تحقيق أدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل -موضحا بهما الأتي :-

رأى جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة

أقوال المصاب ( اذا سمحت حالته بذلك)

أقوال الشهود ان وجدوا

الظروف التى وقعت فيها الحادثه بالتفصيل

بيان مااذا كان الحادث عمدا او نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب

أقوال صاحب العمل أومندوبه خاصة اذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.

3. التقرير الطبي الأولى الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا به ساعة وتاريخ أول زيارة للمستشفى ، وكذلك التقرير الطبى الصادر فور وقوع الاصابة أن وجد

.4. صوره معتمده من قرار التكليف للمصاب فى حاله إصابته أثناء توجهه إلى مأموريه مصلحيه خارج دائرة العمل.

5. تقرير إداري معتمد ومختوم موضحا به الطريق الطبيعى للمصاب من وإلي العمل .

_ المستندات المطلوبة للاصابة خارج البلاد :

1.أخطار عن وقوع الإصابة محرر على النموذج (64) المرفق بالقرار الوزاري 554 /2007

2.محضر تحقيق بالحادث محررا عن طريق جهة رسميه باللغة العربية أو مترجما ترجمه رسميه للعربية ومصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية ومعتمد من وزاره الخارجية.

_ المستندات المطلوبة للإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل:

‌أ-أخطار عن وقوع الإصابة معتمد ومختوم على النموذج (67) المرفق بالقرار الوزاري 554/2007.

ب-بيان يوضح طبيعة عمل المصاب وأختصاصاتة وتاريخ بدء مزاولته ومستوي أدائه.

‌ج-بيان ما كلف به من عمل إضافي وطبيعته والمدة المحددة لأدائه وما تم من انجازه فيها وعما إذا كانت تؤدى فى ساعات العمل الأصلية أو الأضافيه وتدعيم ذلك بالمستندات.

‌د-الملف الطبي للمصاب من واقع ملف الخدمة واجازاته المرضية الأبحاث والتقارير الطبية عن الحالة المرضية قبل الوفاة مباشره وفى الحالات التي يقوم فيها التأمين الصحي بالعلاج تقدم البيانات من الهيئه العامة التأمين الصحي .​