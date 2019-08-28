أخبار مصر | تعرف على أهداف الموقع الإليكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أهداف الموقع الإليكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشنت وزارة التضامن الإجتماعى الموقع الإلكترونى الرسمى للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ليكون حلقة تواصل بين الهيئة والمتعاملين مع انظمة التأمينات والمعاشات من مؤمن عليهم واصحاب معاشات او المستحقين عنهم وأصحاب أعمال .

وجاءت أهداف الوزارة كالتالي:

1_ إنشاء هذا الموقع وتفعيله يأتى فى إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى التواصل المنشود والهادف مع جميع فئات المجتمع لتعميق أواصر التعاون والمشاركة الفعالة.

2_ تيسيراً على اصحاب المعاشات بتقديم كافة الخدمات المميكنة من خلال صفحات الموقع .

3_ تتضمن المرحلة الأولي بعض الخدمات التأمينية ومنها الاستعلام عن الرقم التأمينى بدلالة الرقم القومى.

4_ بالإضافة إلى مكتبة تأمينية شاملة تحتوى على قوانين وتشريعات التأمين الاجتماعى المصرى جانب توضيح الخدمات التأمينية التى تقدمها الهيئة وإجراءات الحصول عليها وأهم أخبار وفعاليات الهيئة.

علي أن تنطلق المرحلة الثانية فى مطلع سبتمبر المقبل والتى تتضمن ميكنة بعض الخدمات التأمينية و الدفع الإلكترونى للاشتراكات التأمينية والعديد من وظائف الإستعلام وفقا لنوع المستخدم بالإضافة إلى بعض الخدمات الأخرى التى سوف نواليها تباعا ً.

وكان أعلن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه إعتباراً من أول يوليو 2019 تم رفع الحد الأدنى للأجر الأساسي الخاضع للإشتراك في التأمين الاجتماعى من مبلغ 220 جنيه الى 250 جنيه , كما تم رفع الحد الأقصى عن نفس الأجر من1510 جنيه الى 1670 جنيه مع مراعاة أن يكون الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأمينى 781.25 جنيه بدلا من 625 جنيه ،وعليه فإن الحد الأدنى لفئة دخل الإشتراك المحددة بالجدول رقم (1) المرفق بكل من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج رقم 50 لسنة 1978 يكون 800 جنيه .

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وأوضح سامى عبد الهادى رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بأن هذا الرفع يتم في بداية السنة المالية من كل عام تنفيذا لأحكام الفقرة (5) من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والبند الثانى من المادة رقم (18) من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 وتعديلاته بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 واللذان ينصان على زيادة الحد الأدنى والأقصى في 1 يوليو من كل عام بنسبة 10% .

وفي ذات السياق يناشد رئيس الصندوق أصحاب المنشآت وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص مراعاة الزيادة التي طرأت على حدي الإشتراك التأميني عند تقديم استمارة تعديل الأجور والمعروفة باستمارة (2) تأمينات اجتماعية حتى تعبر عن الأجور الحقيقية للعاملين شاملة الزيادة .

نشر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، آخر تحديث لبيانات مستحقي الخدمات من الوزارة بالأرقام، لشهر أغسطس الجاري لعام 2019، وجاءت كالتالي:

- بلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي مليونا و157 ألفا و238شخصا، حيث تشمل مظلة الضمان الاجتماعي جميع الفئات الموجودة في المجتمع، اعتبارا من الأطفال وحتى عمر الشيخوخة، ويصرف المعاش للمرأة والرجل أيضا، ولكن هناك فئات بعينها تستحق هذا المعاش ككبار السن والأسر الفقيرة وغير القادرة، ولكنه لا يوجد به المميزات التي يتمتع بها المستفيدون من تكافل وكرامة.

– بلغ عدد مستفيدي برنامج كرامة 245ألفا و848شخصا، حيث إن برنامج "كرامة" يجرى من خلاله صرف مساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات بـ350 جنيهًا للفرد شهريًا، وقد يحصل على مساعدات بحد أقصى 3 أفراد بالأسرة الواحدة.

- بلغ عدد مستفيدي تكافل مليونا و547 آلاف و221 شخصا، ويرتبط برنامج "تكافل" بالأسرة الفقيرة التي لديها أبناء من سن يوم وحتى مراحل التعليم المختلفة، ويجرى فيها صرف مساعدات للفرد بالأسرة 325 جنيهًا شهريًا، كما يجرى صرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة، بحد أقصى 3 طلاب، شريطة التزام الأسر المستفيدة بالشروط الموضوعة، وهي بالنسبة للأطفال أكبر من 6 سنوات.

- بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و088 ألفا المعاشات و873 أشخاص، حيث كان الحد الأدنى للمعاشات 750 جنيهًا، ثم ارتفع إلى 900 جنيه، وفقا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة.

- بلغ عدد منافذ صرف المعاشات 17 ألفا و445 منفذا؛ لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كل المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.

- بلغ عدد المؤمن عليهم 16 مليونا و614 ألفا و875 شخصا، حيث امتدت مظلة التأمين الاجتماعي إلى كل مواطن مصري سواء كان ذلك بشكل مباشر "المؤمن عليه وصاحب المعاش" أو بشكل غير مباشر "أفراد الأسرة".​