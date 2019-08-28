أخبار مصر | ننشر آخر تحديث لبيانات مستحقي الخدمات من وزارة التضامن الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر آخر تحديث لبيانات مستحقي الخدمات من وزارة التضامن الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، آخر تحديث لبيانات مستحقي الخدمات من الوزارة بالأرقام، لشهر أغسطس الجاري لعام 2019، وجاءت كالتالي:

- بلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي مليونا و157 ألفا و238شخصا، حيث تشمل مظلة الضمان الاجتماعي جميع الفئات الموجودة في المجتمع، اعتبارا من الأطفال وحتى عمر الشيخوخة، ويصرف المعاش للمرأة والرجل أيضا، ولكن هناك فئات بعينها تستحق هذا المعاش ككبار السن والأسر الفقيرة وغير القادرة، ولكنه لا يوجد به المميزات التي يتمتع بها المستفيدون من تكافل وكرامة.

– بلغ عدد مستفيدي برنامج كرامة 245ألفا و848شخصا، حيث إن برنامج "كرامة" يجرى من خلاله صرف مساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات بـ350 جنيهًا للفرد شهريًا، وقد يحصل على مساعدات بحد أقصى 3 أفراد بالأسرة الواحدة.

- بلغ عدد مستفيدي تكافل مليونا و547 آلاف و221 شخصا، ويرتبط برنامج "تكافل" بالأسرة الفقيرة التي لديها أبناء من سن يوم وحتى مراحل التعليم المختلفة، ويجرى فيها صرف مساعدات للفرد بالأسرة 325 جنيهًا شهريًا، كما يجرى صرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة، بحد أقصى 3 طلاب، شريطة التزام الأسر المستفيدة بالشروط الموضوعة، وهي بالنسبة للأطفال أكبر من 6 سنوات.

- بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و088 ألفا المعاشات و873 أشخاص، حيث كان الحد الأدنى للمعاشات 750 جنيهًا، ثم ارتفع إلى 900 جنيه، وفقا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة.

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- بلغ عدد منافذ صرف المعاشات 17 ألفا و445 منفذا؛ لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كل المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.

- بلغ عدد المؤمن عليهم 16 مليونا و614 ألفا و875 شخصا، حيث امتدت مظلة التأمين الاجتماعي إلى كل مواطن مصري سواء كان ذلك بشكل مباشر "المؤمن عليه وصاحب المعاش" أو بشكل غير مباشر "أفراد الأسرة".

وكانت أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهنى، عام" للعام الدراسى المقبل، بالشراكة مع قسم علم النفس كلية آداب جامعة القاهرة، حيث يقبل الدبلوم الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها، كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد.

وسيعقد إمتحان تحريرى للمتقدمين فى مجال الإدمان والتعاطى ويتم تقديم الاوراق فى إدارة الدراسات العليا بكلية آداب جامعة القاهرة خلال الفترة من 1 اغسطس حتى 31 اغسطس 2019.

وأضافت والى، أنه تم الاستعانة بجميع خريجى الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،وانه خلال الايام المقبلة، سيتم الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من الدبلوم وأن فتح باب التقدم لدراسة الدبلوم يعد للعام الثالث على التوالى.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، أنه تم تصميم البرنامج الدراسي بالدبلوم ليمتد لعام كامل ينقسم إلى فصلين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة، يحوى كل فصل دراسي خمسة مقررات دراسية ثلاثة منها إجبارية ومقرران اختياريان، بالإضافة إلى مشروع بحثى خاص بكل طالب يقدم فى نهاية الفصل الثاني، كما يتم اختيار أفضل الكوادر التدريسية المُتخصصة من الأساتذة فى مجال علم النفس والطب النفسي والقانون واﻻجتماع لتقديم منهج دراسى متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.