مصر | غدًا.. محاكمة المتهمين باختلاس 331 مليون جنيه من إدارة أكتوبر التعليمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. محاكمة المتهمين باختلاس 331 مليون جنيه من إدارة أكتوبر التعليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، غداً الخميس، جلسة محاكمة المتهمين باختلاس 331 مليون جنيه من إدارة 6 أكتوبر التعليمية.

وكانت المحكمة قد أجلت نظر القضية بالجلسة الماضية بناء علي طلب الدفاع باعطاءهم وقت كافي للاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها.

وتبين من قرار الإحالة قيام المتهمين "هدى"، مدير حسابات، مندوب وزارة المالية، بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، و"عواطف.، مفتش مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، و"مجدي"، صحفي "وسلامة"، مدير إدارة أكتوبر التعليمية، "وجيه"، مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية، "أحمد. ، محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، "عباس"، عامل بمديرية أوقاف الجيزة باختلاس 331 مليون و224 ألف جنيه، بأن وقعت المتهمة الاولي على توقيع ثاني على 578 شيك بنكى، لتحقيق إدارة الكسب غير المشروع والمسحوبة على البنك المركزي المصري، لتكون قابلة للصرف خصما من حسابات جهة عملها.