مصر | العدل: إنشاء فرع للدعوى التأديبية و3 نيابات إدارية جديدة لسرعة الإنجاز (مستندات)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العدل: إنشاء فرع للدعوى التأديبية و3 نيابات إدارية جديدة لسرعة الإنجاز (مستندات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، 4 قرارات بإنشاء واستحداث فرع للدعوى التأديبية و3 نيابات إدارية، وذلك في ضوء موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس الهيئة بجلسة 25 أغسطس الجاري.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، في بيان، إنه في ضوء الاهتمام البالغ بتحقيق العدالة الناجزة والتخفيف على المواطنين وسهولة الوصول والتواصل مع النيابة الإدارية بما ينعكس على حسن أدائها لرسالتها السامية في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون، فقد صدرت قرارات وزير العدل أرقام ٦١٣١، ٦١٣٢، ٦١٣٣، ٦١٣٤ لعام ٢٠١٩.

تضمنت القرارات إنشاء واستحداث فرع دعوى تأديبية لمستوى الإدارة العليا يختص بدوائر المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عدا الإسكندرية ويكون مقره مدينة السادس من أكتوبر وإنشاء 3 نيابات أولها بالعبور، ويكون مقرها مدينة العبور، ونيابة أشمون القسم الثاني ويكون مقرها مدينة أشمون، وإنشاء نيابة المنشأة ويكون مقرها مدينة المنشأة بمحافظة سوهاج.

نرشح لكم: وزارة العدل تعلن فتح باب القيد بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية

أعلنت وزارة العدل من خلال المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية عن فتح باب القيد والترشح بالجدول الخاص لخبراء المحاكم الاقتصادية، وذلك على بوابتي وزارة العدل والحكومة الالكترونية بدءا من يوم السبت الماضي ولمده 15 يومًا فى مجالات عديدة.

وشملت مجالات القيد والترشح بالجدول المحاكم الاقتصادية مجال خبراء الاتصالات وتقنية المعلومات ونقل التكنولوجيا والتوقيع الالكتروني وخبراء هندسة السيارات وخبراء البورصة وسوق رأس المال والرقابة على أعمال شركات التأمين وغيرها من التخصصات المختلفة التي ترتبط بالمنازعات التى تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية.

وتتميز المحاكم الاقتصادية بوجود جداول خاصة للخبراء المقيدين بها منذ انشائها بموجب القرار الوزارى رقم 6928 لسنة 2008.

ويأتي هذا الإجراء نفاذًا لقرار وزير العدل رقم 4143 لسنة 2019 بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم، وتقدم أوراق الترشح رفق المستندات المعلن عنها بمقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن اختصاصات المحكمة الاقتصادية، و"الخليج 365" يوضح القوانين التى تختص بها المحكمة فى النقاط التالية.

قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.

قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

قانون حماية المستهلك.

قانون تنظيم الاتصالات.

قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ال

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قانون العقوبات في شأن جرائم التفليس.

قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

قانون سوق رأس المال‏.‏

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

قانون التأجير التمويلي‏.‏

قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية‏.

قانون التمويل العقاري‏.

قانون حماية الملكية الفكرية‏.

‏قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏.

قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها‏

وتعد المحاكم هي الجهات الاساسية التابعة لوزارة العدل لتنفيذ الاحكام واصدارها وتضم مجموعة كبيرة من كبار المستشارين والقضاه.

أطلقت وزارة العدل عبر تطبيق إلكتروني خدمة ترجمة الإشارة الفورية للمستفيدين من الخدمات العدلية من فئة الصم، في كافة المحاكم وكتابات العدل والمقرات العدلية عبر خدمة «إشارة» الرقمية سعيًا لرفع رضا المستفيدين من الخدمات العدلية لكافة شرائح المجتمع.

وذلك وفق توجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق

وأوضحت وزارة العدل أن أفراد فئة الصم يستطيعون الدخول إلى مرافقها العدلية كافة، واستخدام تطبيق «إشارة» المتوفر للتحميل عبر متاجر أجهزة الهواتف الذكية، والتحدث إلى مقدمي الخدمة بشكل سلس ومرن، مؤكدة أن الخدمة الجديدة ستزيل كل عوائق التواصل بين مقدمي الخدمات العدلية والمستفيدين من فئة الصم.

ويسهم تطبيق «إشارة» في تيسير وتسهيل التواصل مع فئة الصم، إذ يوفر ترجمة فورية تضمن لهم الاستقلالية التامة في تعاملهم عبر قناة اتصال مباشرة تتواءم مع متطلباتهم الخاصة، كما تقدم المنصة محادثة مرئية آمنة، تركز على جودة الصورة، حرصًا على التقاط كل حركة إشارية مع مراعاة الخصوصية النسائية بتوفير مترجمات لغة إشارة.