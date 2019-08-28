مصر | النيابة تأمر بتشريح جثة شاب تناول مادة سامة في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بتشريح جثة شاب تناول مادة سامة في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة البساتين، مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثة شاب اقدم على الانتحار بتناوله مادة سامة بسبب مروره بحالة نفسية ومالية وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة واسبابها والوقوف على ملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا بوجود متوفى بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن المتوفى عامل فى نهاية العقد الثالث من العمر ولا توجد أى إصابات ظاهرية بالجسد وتبين قيامة بتناول مادة سامة بسبب مرورة بضائقة مالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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النيابة العامة المصرية هي هيئة قضائية في مصر تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، وتنتهي مهمتها، بالنسبة للدعوى العامة، بصدور حكم بات فيها من المحاكم سواء بالإدانة أو بالبراءة.

فهي منظمة متخصصة تمثّل المجتمع وتنوب عنه في مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح لأحكام قانون العقوبات وتوقيع الجزاء الجنائي على المتّهم وذلك بمباشرة الدعوى الجنائية التي تحتكرها لنفسها.

أما نيابة النقض هي إحدى جهازي النيابة العامة وتستقل إداريًا عن جهازها العام، وتختص بالقيام باختصاصات النيابة العامة، من مباشرة الدعوى الجنائية، أمام محكمة النقض فقط وهي تتكون من:

مدير ويتم اختياره من بين مستشاري محكمة النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين.

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عدد كاف من الأعضاء لا تقل درجتهم الوظيفية عن درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.

ويتم ندب المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد، وبقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى. وندبهم للعمل بهذا الجهاز لا يُسقِط عنهم صفتهم القضائية التي كانوا قد حصلوا عليها عندما تم تعيينهم في وظائفهم بقرار جمهوري.

ويكون رأي نيابة النقض استشاريا غير ملزم لمحكمة النقض ولها ان تأخذ به من عدمه.

الجهاز العام

هو الجهاز الذي يباشر اختصاصات النيابة العامة أمام جميع المحاكم المصرية فيما عدا محكمة النقض. ويترأس النائب العام هذا الجهاز، ويتمتع فيه بالاختصاص العام والشامل على جميع أعضاء النيابة العامة الذين له عليهم الرئاسة الإدارية والقانونية، ويقع مكتب النائب العام في القاهرة. ويقوم ما يسمى بـ«مكتب النائب العام» بمعاونته، وهو مكتب يتكون من: نائب عام مساعد أو أكثر، وعددٍ كافٍ من أعضاء النيابة العامة من مختلف الدرجات الوظيفية.

وتحت إشراف النائب العام، يوجد في كل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف في مصر (وعددها 8 محاكم) «محام عام أول» له جميع حقوق واختصاصات النائب العام، بما فيها اختصاصاته الاستثنائية، كما يشرف على «نيابة الاستئناف» التي يديرها «محام عام» أو أكثر بمعاونة عددٍ كافٍ من أعضاء النيابة.

كما توجد «نيابة كلية» في كل محكمة ابتدائية، ويديرها محام عام وعدد من أعضاء النيابة، وهذا تحت إشراف المحامي العام الأول لذى محكمة الاستئناف التي تقع النيابة الكلية في دائرتها. وتحت إشراف المحامي العام، الذي يدير النيابة الكلية، يوجد عدد من «النيابات الجزئية» التي يديرها وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأكثر أو مساعد نيابة على الأقل.

ويجوز لوزير العدل المصري أن يصدر قرارًا بإنشاء نيابات نوعية متخصصة في نوع معين من الجرائم، وأن يسند إدارتها لمحام عام بمعاونة عدد من أعضاء النيابة العامة. ومن أمثلة تلك النيابات المتخصصة الموجودة في مصر: «نيابة الأموال العامة العليا»، و«نيابة الأحوال الشخصية»، و«نيابة المخدرات»، و«نيابة أمن الدولة العليا»، و«نيابة الشئون المالية والتجارية»