شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية بمكتبة الألمانية بالقاهرة لطلاب جامعتي المنوفية وعين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أختتمت اليوم الأربعاء الدورة التدريبية المعنونة ب «أسس العمل في المكتبات الجامعية» التي عقدت بالمكتبة المركزية للجامعة الألمانية بالقاهرة وبلغ عدد المشاركين بها تسعة متدرب من طلاب قسم المكتبات، ثمانية من جامعة المنوفية، وواحدة من جامعة عين شمس .

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وقال الدكتور صلاح حجازى مدير المكتبة، أن البرنامج التدريبى تضمن عدد من المحاضرات وورش العمل للتعريف بالمكتبات وبأجهزة الحاسب الآلي الموصولة بالإنترنت لمساعدة الهيئة التدريسية والباحثين والطـلاب للوصول إلى كـل المصادر المتوفرة على الشبكة الداخلية للجامعة والإنترنت حيث أنها مجهزة بالوسائل التعليميــة الإلكترونيـة من أجهزة الحاسوب.

كما أطلع المتدربون على الخدمات المكتبية والمعلوماتية بغرض إتاحة مصادر المعلومات الورقية وغير الورقية التي تتضمن الكتب والمراجع والمطبوعات الحكومية والمواد السمعية والبصرية والوسائط المتعددة التي تمكن مستخدميها من إجراء البحوث وطباعــة وحفظ أو إرسال نتائج بحثه بالبريد الإلكتروني، وكذلك التعرف على نظـاـم التصنيف المتبع في تنظيم المقتنيات والفهرسة وضبط الدوريات والتقارير، خاصة فيما يتعلق بوظيفة البحث في فهرس المكتبة على الخط المباشر وبه يستطيع المستفيد استخدام الفهرس الآلي للمكتبة من داخلها أو من أي مكان في العالم فهذه الخاصية تعد بوابة هامة لاستيقاء المعلومات المحلية والعالمية، كما شمل البرنامج زيارة لقاعـة الوسائط المتعددة المزودة بأحدث الوسائل والأجهزة السمعية البصرية من أجهزة لمســجلات صوتية لاستخدامها من قبل المستفيدين للاستماع إلى الأشرطة التعليمية وتعلم اللغات الأجنبية لتطوير مهارتهم اللغوية الإنجليزية والألمانية.

وأكد الدكتور حجازي أن تنظيم هذه الدورة التدريبية التي بدأت منذ عام 2016 تأتي في إطار المشاركة المجتمعية وتعزيز التعاون بين مكتبة الجامعة والطلاب والمتخصصين في المجال من الجامعات الأخرى، وهو ما يساهم في توسيع دائرة الخدمات التي تقدمها المكتبة كماً ونوعاً.