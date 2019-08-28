شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة اللجنة الإدارية لمركز شباب عزبة الجندي للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بإحالة اللجنة الإدارية لمركز شباب عزبة الجندي التابع لإدارة شباب قليوب للتحقيق، وذلك بعد تقرير لجنة المتابعة التي أقرت بوجود فرح يحتوي على مشروبات كحولية وشيشة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يليق بمراكز الشباب والذوق العام للجمهور الذي اعتاد على أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمية تراعي احتياجات الجمهور، وتمثل اماناً كاملا لأبنائهم.

وأضاف «الصبروط» في بيان، الأربعاء، أنه قرر تشكيل لجنة متابعة برئاسة بهاء الدين محمد مدير إدارة قليوب والتي شملت مركز شباب عزبة الجندي التابع للإدارة وقامت اللجنة بكتابة تقرير مفصل عن المركز والتاكد من وجود مخالفات وبناء عليه تم احاله مدير المركز والمشرف المالى للشئون القانونيه للتحقيق، بعد تحقق لجنة المتابعة من ذلك.

وأوضح أن المتابعات وسرعة الرد على الشكاوى والتحقق منها بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، بضرورة الاهتمام بها لخدمة المواطنين ومعاقبة المقصرين في حدود القانون.