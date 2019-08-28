شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار تكشف تفاصيل تطوير قصر البارون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل تطوير قصر البارون بمصر الجديدة.
وقال «وزيري» خلال مداخلة هاتفية أن «قصر البارون شيد عام 1911، حيث استمر بناؤه لمدة 4 أعوام، ويتكون من بدروم ودورين»، مشيرًا إلى أن مساحة قصر البارون تصل إلى 12 ألف متر مربع.
وأضاف: «هناك وثيقة فرنسية تقر أن اللون الطوبي هو لون القصر الأصلي، وليس لون آخر كما يروج البعض»، مشيرًا إلى أن ترميم القصر بدأ في يوليو عام 2017، ومن المقرر افتتاحه خلال بضع أشهر.
وأشار إلى أن وزير الآثار تلقى اتصالا هاتفيًا، من مسن كان يعمل في قصر البارون، حيث وجه الشكر لوزير الآثار لعودة اللون الأصلي للقصر.
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