شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يوجه بإنهاء إجراءات إقامة منطقة عمرانية متكاملة في الرويسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كافة الجهات المعنية بالمحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني بسرعة إعداد المخطط الإستراتيجي للمنطقة، على أن يتضمن إقامة كافة الأنشطة المختلفة «إسكان، خدمات، تجاري، ترفيهي، تعليمي، طبي، إداري، رياضي، ثقافي» وإعداد شبكات المرافق «مياه شرب وصرف صحي، كهرباء، غاز طبيعي، طرق، اتصالات وغيرها» على أعلي مستوى طبقا لأسس التصميم والتخطيط العالمية، بحيث تكون منطقة الرويسات من أفضل المناطق العمرانية على مستوي الجمهورية.

وأوضح بيان، الأربعاء، أن لجنة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني زارت منطقة الرويسات على الطبيعة بحضور اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشاري كرم معوض، مستشار محافظ جنوب سيناء للتخطيط العمراني، والمهندس مدحت عطية، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس مجدي موسى، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس السيد فهمي، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، وممدوح محمد علي، مدير إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة، وممثلي كافة الجهات المعنية بالمحافظة وقطاعات الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي، والطرق والمعنيين لتوفير كافة البيانات والمستندات المطلوبه للجنة لسرعة الانتهاء من المخطط للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.