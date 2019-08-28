اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم الأربعاء، منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة التيكاد في اليابان، ونشر نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على الخليج 365، وتكذيب المتحدث العسكرى وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة، وتأكيد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن حساب العلاوات الخاصة للمعاشات بنسبة 100% ضمن الأجور المتغيرة. Advertisements





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