شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: تذاكر رقمية لانتظار المرضى بالوحدات الصحية ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل، توفير أماكن لانتظار المرضى فى الوحدات الصحية بمحافظة بورسعيد على أن يحصل كل متردد على الوحدة على تذكرة انتظار مجانية لتسجيل بياناته كامة واسرتة للبدء فى الانتفاع بالخدمات الطبية والعلاجية.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن التسجيل لجميع المواطنين وأسرهم مجانا مضيفة أن شرط التحويل للمستشفيات أن يمر المريض على الوحدة الصحية ويسجل بياناتة كاملة ويخضع للكشف الخاص من طبيب الأسرة وبناء عليه يتم إحالة المريض للمستشفيات إذا تطلب الأمر ذلك.

وأوضحت المنظومة أن الحالات الطارئة فقط هى التى تلقى العلاج فى الطوارئ بدون أى تكاليف مادية ويتم علاجها مهما كانت حالاتها الصحية مجانا.

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وتابعت منظومة التأمين الصحى أن الوحدات الصحية بها أطباء الأسرة ويقدمون الرعاية الصحية كاملة للمريض.



