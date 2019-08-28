شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السيسي يلتقى رئيس وزراء اليابان فى أول أيام قمة "كاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي أعماله فى قمة الكاد السابعة اليابان أفريقيا بلقاء عدد من المسئولين اليابانيين وفى مقدمتهم رئيس وزراء اليابان. Advertisements

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