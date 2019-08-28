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شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الوفاق تنفى صحة البيان المنشور على موقعها باستقالة المجلس الرئاسى الليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت حكومة الوفاق الليبية صحة البيان الذى نشر على موقعها، وأشار إلى استقالة المجلس الرئاسى الليبى، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.
وأعلنت حكومة الوفاق الليبية اختراق صفحتها على موقع تويتر.
وأكدت حكومة الوفاق الليبية أن البيان الذى نشر على موقعها بشأن الاستقالة "مزور".
وذكرت فضائية "العربية "، فى خبر عاجل لها، أن المجلس الرئاسي الليبي حذف بيان الاستقالة الذي نشر على موقعه.
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