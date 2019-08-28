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حكومة الوفاق تنفى صحة البيان المنشور على موقعها باستقالة المجلس الرئاسى الليبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت حكومة الوفاق الليبية صحة البيان الذى نشر على موقعها، وأشار إلى استقالة المجلس الرئاسى الليبى، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

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وأعلنت حكومة الوفاق الليبية اختراق صفحتها على موقع تويتر. 

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وأكدت حكومة الوفاق الليبية أن البيان الذى نشر على موقعها بشأن الاستقالة "مزور".

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وذكرت فضائية "العربية "، فى خبر عاجل لها، أن المجلس الرئاسي الليبي حذف بيان الاستقالة الذي نشر على موقعه.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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