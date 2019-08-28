شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية "، فى خبر عاجل لها، أن المجلس الرئاسي الليبي حذف بيان الاستقالة الذي نشر على موقعه.

وكانت قناة العربية، بثت فى خبر عاجل لها، أن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية أعلن استقالته ويسلم مقاليد الأمور إلى حكومة عبدالله الثني، وقال المجلس الرئاسى فى بيان له: "نتيجة لما تمر به ليبيا من حرب نقدم استقالتنا حقنا لدماء الليبيين".



البيان

وذكرت قناة العربية أن المجلس الرئاسي الليبي يعلن تسليم المهام الأمنية للجيش بقيادة حفتر، مضيفة أن المجلس الليبي أعلن تسليم المهام الأمنية للجيش لاستكمال مرحلة تأمين العاصمة طرابلس.

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بيان