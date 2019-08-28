أول رد على منعها من الظهور الإعلامي.. ريهام سعيد: "مش راجعة تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنعها من الظهور الإعلامي لمدة عام بعد التحقيق معها في حلقة "السمنة".

وقالت ريهام في فيديو نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "بحترم أي قرار يتاخد، وكنت هكمل الشهرين أو الثلاثة من عقدي وهعتزل".

وأضافت: "وقعت في مشاكل كتير أوي قبل كده وعمري ما قلت مش راجعة لكن المرة دي أنا مش راجعة لأني تعبت وجه الوقت اللي اخد بالي من ولادي".



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