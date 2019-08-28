محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
علقت الإعلامية ريهام سعيد، على قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنعها من الظهور الإعلامي لمدة عام بعد التحقيق معها في حلقة "السمنة".
وقالت ريهام في فيديو نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "بحترم أي قرار يتاخد، وكنت هكمل الشهرين أو الثلاثة من عقدي وهعتزل".
وأضافت: "وقعت في مشاكل كتير أوي قبل كده وعمري ما قلت مش راجعة لكن المرة دي أنا مش راجعة لأني تعبت وجه الوقت اللي اخد بالي من ولادي".
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كانت هذه تفاصيل خبر أول رد على منعها من الظهور الإعلامي.. ريهام سعيد: "مش راجعة تاني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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