وزير العدل يوافق على إنشاء فرع دعوى تأديبية وثلاث نيابات تتبع النيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

وافق المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، على إنشاء واستحداث فرع دعوى تأديبية وثلاث نيابات تابعين للنيابة الإدارية.

وكان المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، وافق بجلسته في 25 أغسطس الجاري استحداث فرع دعوى تأديبية وثلاث نيابات جديدة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الأربعاء، بأن القرار الأخير يأتي في ضوء الاهتمام البالغ بتحقيق العدالة الناجزة والتخفيف على المواطنين وسهولة الوصول والتواصل مع النيابة الإدارية؛ بما ينعكس على حسن أدائها لرسالتها السامية في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.

Advertisements

وأنشئت الهيئة فرع دعوى تأديبية لمستوى الإدارة العليا يختص بدوائر المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عدا الإسكندرية ويكون مقره مدينة السادس من أكتوبر،

وإنشاء نيابة العبور الإدارية ويكون مقرها مدينة العبور، ونيابة أشمون القسم الثاني ويكون مقرها مدينة أشمون، وإنشاء نيابة المنشأة ويكون مقرها مدينة المنشأة بمحافظة سوهاج.

كما تضمنت القرارات تعديل اختصاصات فرع الدعوى القسم الأول ونيابات شبرا الخيمة القسم الأول والثالث، ونيابة أشمون القسم الأول ونيابة جرجا على النحو الموضح تفصيلاً بالقرارات المرفقة.