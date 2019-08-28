"كلنا واحد".. مبادرة الداخلية لتوفير زي ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت وزارة الداخلية، من اتخاذ كامل الإجراءات اللازمة لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتباراً من يوم 27/8/2019، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وقد تم خلال الفترة الماضية عقد لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات، وبعض منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية "زي مدرسي–أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال "منافذ ثابتة- سيارات متحركة– معارض– شوادر"، تصل إلى 276 منفذ "ثابت – متحرك" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.