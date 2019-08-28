"حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة وفتاة العياط".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة ٤ أيام في واقعة غرق طفل الطالبية

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس مدير شبكات الصرف الصحي في الجيزة ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه في مصرع طفل غرقًا ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية.

وكانت النيابة قررت استدعاء كل من رئيس حي العمرانية، ومدير إدارة المرافق، ومدير إدارة المتابعة، ومدير إدارة الطرق، ومدير إدارة الإنارة بالحي، بالإضافة لاستدعاء مدير هيئة الصرف الصحي بمحافظة الجيزة لسماع أقوالهم حول الواقعة وبيان مسئوليتهم حول وفاة الطفل والمتسبب فيها.

ضبط وإحضار مراقب شبكات الصرف بالجيزة للتحقيق معه في غرق طفل ببالوعة الطالبية

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بضبط واحضار مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة، للتحقيق معه في غرق الطفل ياسين عماد رواش، ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بعد حبس مدير الشبكات.

واستمع المستشار ابراهيم خلف رئيس نيابة العمرانية، لأقوال كل من رئيس حي العمرانية، ومدير إدارة المرافق، ومدير إدارة المتابعة، ومدير إدارة الطرق، ومدير إدارة الإنارة بالحي، بالإضافة لعدد من مسئولي الصرف الصحي؛ حول الواقعة وبيان مسئوليتهم حول وفاة الطفل والمتسبب فيها.

فشلوا في اغتصابه فصوروه عاريًا.. حجز 3 أطفال تعدوا على صديقهم جنسيًا

قررت نيابة الطفل، حجز 3 متهمين أحداث 24 ساعة على ذمة التحريات، عقب إلقاء القبض عليهم لاتهامهم بالشروع في التعدي الجنسي على صديقهم، وتصويره عاريًا، ونشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كانت مباحث الجيزة كشفت ملابسات انتشار مقطع فيديو لشاب مجرد من ملابسه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تبين أنه لطفل سائق توك توك وأن أصدقائه وراء واقعة نشر الفيديو بعد فشلهم في التعدي عليه جنسيًا.

التحقيق في مصرع عامل دهسته سيارة محملة بالطوب في العياط

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها في حادث مصرع عامل صدمته سيارة نقل، أثناء عمله بمصنع طوب بالعياط، ويستمع رجال المباحث لأقوال زملاء الضحية، وشهود العيان، لبيان تفاصيل الحادث.

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تجديد حبس فتاة العياط 30 يومًا بعد قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيلها

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة في العباسية، اليوم الأربعاء، قبول استئناف النيابة العامة شكلاً على قرار إخلاء سبيل "أميرة. أ"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، وقررت تجديد حبس المتهمة 30 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت محكمة أكتوبر الكلية، قررت الاثنين الماضي، إخلاء سبيل "أميرة"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بمنطقة العياط جنوب الجيزة، بكفالة 10 آلاف جنيه، وقررت المحكمة تجديد حبس المتهمين الآخرين في ذات القضية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ضبط عصابة لسرقة السيارات ومساومة أصحابها في البساتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات، ومساومة أصحابها لإعادتها بمنطقة صقر قريش في البساتين.

أثناء مرور الرواد كمال سليم، وأحمد مختار، وأحمد مصلح، ومحمود محجوب، وأحمد سمير، ومحمد خيري، ووليد سليم، ضباط مباحث قسم شرطة البساتين بمنطقة صقر قريش دائرة القسم، تمكنوا من ضبط كلاً من "م.ر"، سائق، و"أ.ع"، فرارجي حال استقلالهما سيارة، ولا يحملا ثمة تراخيص، وعثر بحوزتهما المضبوطات التالية سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 مم، وطلقة من ذات العيار، و7 مفاتيح لسيارات مصطنعة.

مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بالإسكندرية

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة، مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع القوات قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وضبط شقيقه في الإسكندرية.

كانت أجهزة الأمن كثفت الجهود لكشف غموض، وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة عامل 25 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، بطريق طحلة / ميت العطار دائرة المركز مصاب بطلق ناري بالرأس .

مد أجل الحكم على 24 متهمًا في قضية "التخابر مع حماس" لـ 11 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم في إعادة محاكمة 24 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التخابر مع حماس"، لجلسة 11 سبتمبر، مع استمرار حبس المتهمين.

وقالت المحكمة إنه ورد كتاب مديرية أمن القاهرة، المؤرخ بـ 27 أغسطس 2019، بتعذر عرض المتهمون في الجلسة المشار اليها نظرا للظروف الأمنية، والكتاب مزيل بتوقيع لواء مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة.