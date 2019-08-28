ضبط وإحضار مراقب شبكات الصرف بالجيزة للتحقيق معه في غرق طفل ببالوعة الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بضبط واحضار مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة، للتحقيق معه في غرق الطفل ياسين عماد رواش، ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بعد حبس مدير الشبكات.

واستمع المستشار ابراهيم خلف رئيس نيابة العمرانية، لأقوال كل من رئيس حي العمرانية، ومدير إدارة المرافق، ومدير إدارة المتابعة، ومدير إدارة الطرق، ومدير إدارة الإنارة بالحي، بالإضافة لعدد من مسئولي الصرف الصحي؛ حول الواقعة وبيان مسئوليتهم حول وفاة الطفل والمتسبب فيها.

واستمعت النيابة لأقوال والدي الطفل اللذان اتهما شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتسبب في مقتل ابنهما.

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وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل المتوفي لتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وسماع شهادة عدد من شهود العيان والغطاسين من قوات الإنقاذ النهري ممن عثروا على الطفل داخل البالوعة بعدما جرفته المياه لمكان آخر.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من غرفة النجدة بسقوط طفل ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية الرياضي، وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة، وتبين أنه أثناء سير طفل على بعد خطوات من والدته أمام النادي سقط في البالوعة المغطاة بقطعة خشبية، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري برئاسة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة والتي تمكنت من انتشاله بعد فترة من البحث.

تم نقل جثة الطفل ياسين البالغ من العمر ٦ سنوات إلى المستشفى وحاول الأطباء إنقاذه إلا أنه فارق الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.